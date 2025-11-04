Ο Rod Stewart έρχεται στο ΟΑΚΑ στις 13 Δεκεμβρίου.

To Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Telekom Center Athens, ο θρυλικός Sir Rod Stewart ετοιμάζεται να φέρει μαζί του μισό αιώνα μουσικής ιστορίας.

Μέχρι να έρθει η μεγάλη στιγμή που θα τον απολαύσουμε ζωντανά στη σκηνή, θυμόμαστε 5 κλασικά και αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του, το καθένα για διαφορετικό λόγο.

#1 Maggie May

Ξεκίνησε ως B-side του Reason to Believe, όμως έγινε απρόσμενα τεράστια επιτυχία όταν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί άρχισαν να παίζουν το λάθος κομμάτι. Ένα τυχαίο γεγονός που καθόρισε την καριέρα του.

{https://youtu.be/KbI_awR4CKE?si=LZ-tpIs61A1-jC20}





#2 Da Ya Think I’m Sexy?

Ένα track που μπλέκει rock, funk και disco με μπόλικο σεξ απίλ. Ο Rod Stewart αφήνει στην άκρη τη σοβαρότητα και διασκεδάζει με το image του, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα hits των ’70s.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/Hphwfq1wLJs?si=IJXgmsirBI99atVp}

#3 Sailing

Ένα τραγούδι για τον αποχωρισμό και την επιθυμία της επιστροφής, που έγινε διαχρονικό χάρη στην ξεχωριστή ερμηνεία του.



Λιτό, αλλά συγκινητικό με τον πιο άμεσο τρόπο.

{https://youtu.be/FOt3oQ_k008?si=5N76BBHRCyRsiXnm}

#4 Baby Jane

Η τεράστια επιτυχία του Rod Stewart από τα 80's που ακόμη ακούγεται φρέσκια με φωνητικά γεμάτα ένταση και μια αξέχαστη μελωδία.



{https://youtu.be/dxl2r6GuL2w?si=2H_m39thtU1LU6t6}

#5 Forever Young

Γραμμένο ως μήνυμα αγάπης και προστασίας για τα παιδιά του, είναι από τα πιο ειλικρινή τραγούδια του. Ένα κομμάτι με ζεστασιά και βάθος, που παραμένει επίκαιρο μετά από δεκαετίες.

{https://youtu.be/mwG6g5boyF4?si=gAkw8lHd4dboSSND}

Πληροφορίες



Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Σάββατο 13.12.2025 | Οι πόρτες ανοίγουν 18:00, Telekom Center Athens (Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ο.Α.Κ.Α), Αθήνα