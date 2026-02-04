Ανακοίνωση της ΕΠΟ κατά της διοίκησης του ΟΑΚΑ, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο Πανθεσσαλικό και όχι στο Ολυμπιακό στάδιο θα διεξαχθεί τελικά ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την αλλαγή- που αποφασίστηκε στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της- κατηγορώντας τη διοίκηση του ΟΑΚΑ για «ανικανότητα» και «ερασιτεχνισμό».

Στην ανακοίνωση, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία αναφέρει ότι τον προηγούμενο μήνα, όταν η ΕΠΟ ζήτησε να επιβεβαιωθεί εκ νέου η διαθεσιμότητα του Ολυμπιακού σταδίου και ενημερώθηκε από τη διοίκηση του ΟΑΚΑ πως λόγω των εργασιών στην εγκατάσταση «η διαθέσιμη χωρητικότητα θα μειωθεί κατά ποσοστό που αγγίζει το 80%, χωρίς δυνατότητα διάθεσης δημοσιογραφικών θεωρείων και θέσεων επισήμων».

Η ΕΠΟ επισημαίνει ότι η «αιφνίδια μεταστροφή των δεδομένων», μόλις τρεις μήνες πριν από τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, καθιστά «αντικειμενικά αδύνατη» την τέλεση του αγώνα στο Ολυμπιακό στάδιο και «φανερώνει εκ μέρους της διοίκησης του ΟΑΚΑ πλήρη ερασιτεχνισμό, ανικανότητα διοίκησης και διαχείρισης του μεγαλύτερου σταδίου της χώρας».

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

«Δέκα μήνες πριν από τον τελικό και συγκεκριμένα από τις 13 Ιουνίου 2025, η ΕΠΟ είχε ενημερώσει εγγράφως το ΟΑΚΑ για την απόφασή της να διεξαχθεί ο αγώνας στις 5 ή 25 Απριλίου 2026, ενώ με νεότερη επιστολή της, στις 18 Ιουνίου 2025, οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του στις 25 Απριλίου 2026.

Στη συνέχεια, με έγγραφό του στις 8 Ιουλίου 2025, το ΟΑΚΑ αφενός ενέκρινε επί της αρχής τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αφετέρου δεσμεύτηκε να ενημερώσει εγκαίρως την ΕΠΟ σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτες συνθήκες κατά την εκτέλεση των εργασιών στην εγκατάσταση. Με βάση αυτή τη σαφή έγκριση και τις σχετικές δεσμεύσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε, τον Ιούλιο του 2025, τους όρους της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου και του τόπου διεξαγωγής του τελικού στο ΟΑΚΑ.

Η προθεσμία που το ίδιο το ΟΑΚΑ είχε θέσει έως το τέλος του 2025 για επανεξέταση των συνθηκών, παρήλθε άπρακτη. Με δική της πρωτοβουλία, η ΕΠΟ επανήλθε τον Ιανουάριο του 2026, ζητώντας εκ νέου επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του Σταδίου. Αντί έγγραφης απάντησης, αρχικά το ΟΑΚΑ αιτήθηκε συνάντηση, κατά την οποία η ΕΠΟ ενημερώθηκε προφορικώς και ανεπίσημα για δραστικούς περιορισμούς στη διαθέσιμη χωρητικότητα του γηπέδου. Κατόπιν, το ΟΑΚΑ γνωστοποίησε εγγράφως ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα του Σταδίου θα μειωθεί κατά ποσοστό που αγγίζει το 80%, χωρίς δυνατότητα διάθεσης δημοσιογραφικών θεωρείων και θέσεων επισήμων.

Η αιφνίδια αυτή μεταστροφή των δεδομένων, μόλις τρεις μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού, καθιστά αντικειμενικά αδύνατη τη τέλεσή του στο ΟΑΚΑ και φανερώνει εκ μέρους της διοίκησης του ΟΑΚΑ πλήρη ερασιτεχνισμό, ανικανότητα διοίκησης και διαχείρισης του μεγαλύτερου σταδίου της χώρας.

Υπό τα νέα δεδομένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όρισε τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μετά την επικοινωνία που υπήρχε μεταξύ του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και του Δήμαρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της ΕΠΟ».