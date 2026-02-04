Ο συνολικός αριθμός των περικοπών στην Washington Post δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός.

Η προβληματική Washington Post έχει αρχίσει να εφαρμόζει μεγάλης κλίμακας περικοπές στο προσωπικό της. Τελευταία απόφαση, σύμφωνα με το Associated Press είναι η κατάργηση του αθλητικού τμήματος και η συρρίκνωση του αριθμού των ανταποκριτών της στο εξωτερικό.

Οι αλλαγές ανακοινώθηκαν σε συνάντηση μέσω Zoom με το προσωπικό την Τετάρτη από τον αρχισυντάκτη Matt Murray, σύμφωνα με άτομο, που επικαλείται το AP. Τα μέλη του προσωπικού στο γραφείο σύνταξης ενημερώθηκαν ότι θα λάμβαναν email, όπου θα τους ανακοινωνόταν αν ο ρόλος τους έχει καταργηθεί.

Ο συνολικός αριθμός απολύσεων δεν ανακοινώθηκε. Παράλληλα, θα κλείσει το τμήμα των βιβλίων της εφημερίδας και θα αναδιαρθρωθεί το προσωπικό της σύνταξης στην Ουάσινγκτον.

Οι κινήσεις αυτές αναμενόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, από τότε που διέρρευσε η πληροφορία ότι η Washington Post είχε ενημερώσει το προσωπικό της στο αθλητικό τμήμα, που είχε κανονίσει να καλύψει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία ότι δεν θα πήγαιναν. Αφού αυτό έγινε γνωστό, η εφημερίδα ανασκεύασε και δήλωσε ότι θα έστελνε δημοσιογράφους, αλλά λιγότερους από όσους είχε προγραμματίσει.

Τα προβλήματα της Washington Post έρχονται σε αντίθεση με τον μακροχρόνιο ανταγωνιστή της, τους New York Times, οι οποίοι ακμάζουν τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο βαθμό λόγω επενδύσεων σε βοηθητικά προϊόντα όπως η ιστοσελίδα Games και οι προτάσεις προϊόντων Wirecutter. Οι New York Times έχουν διπλασιάσει το προσωπικό τους την τελευταία δεκαετία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πολλά μέλη του προσωπικού της Washington Post απευθύνονται απευθείας στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος. Η εφημερίδα έχει χάσει συνδρομητές εν μέρει λόγω των αποφάσεων που έλαβε ο ίδιος, όπως να αποσύρει την υποστήριξη της εφημερίδας προς την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Καμάλα Χάρις στις εκλογές του 2024 αλλά και της πιο συντηρητικής στροφή στις σελίδες της φιλελεύθερης κοινής γνώμης.

