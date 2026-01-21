Οι ΗΠΑ θα καταργήσουν περίπου 200 θέσεις από τις δομές του ΝΑΤΟ που επιβλέπουν και σχεδιάζουν τις στρατιωτικές και πληροφοριακές επιχειρήσεις της Συμμαχίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί σε αρκετά βασικά κέντρα διοίκησης του ΝΑΤΟ, μια κίνηση που θα μπορούσε να εντείνει τις ανησυχίες στην Ευρώπη σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον προς τη Συμμαχία, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Στο πλαίσιο αυτής της κίνησης, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει γνωστοποιήσει σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι ΗΠΑ θα καταργήσουν περίπου 200 θέσεις από τις δομές του ΝΑΤΟ που επιβλέπουν και σχεδιάζουν τις στρατιωτικές και πληροφοριακές επιχειρήσεις της Συμμαχίας, σύμφωνα με τις πηγές.

Μεταξύ των οργανισμών που θα επηρεαστούν περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πηγές, το Κέντρο Συγχώνευσης Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NATO Intelligence Fusion Centre) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (Allied Special Operations Forces Command) στις Βρυξέλλες. Επίσης, περικοπές θα γίνουν στο STRIKFORNATO με έδρα την Πορτογαλία, που επιβλέπει ορισμένες ναυτικές επιχειρήσεις, καθώς και σε αρκετές άλλες παρόμοιες δομές του ΝΑΤΟ.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν τον λόγο για τον οποίο οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μειώσουν το προσωπικό εκεί, ωστόσο οι κινήσεις αυτές ευθυγραμμίζονται γενικά με τη πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να ανακατευθύνει περισσότερους πόρους προς το Δυτικό Ημισφαίριο.

Την απόφαση ανέφερε πρώτη η εφημερίδα Washington Post.

Οι αλλαγές είναι μικρές σε σχέση με το συνολικό μέγεθος των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη και δεν σηματοδοτούν απαραίτητα μια ευρύτερη αποχώρηση των ΗΠΑ από την ήπειρο. Περίπου 80.000 στρατιωτικοί είναι αναπτυγμένοι στην Ευρώπη, σχεδόν οι μισοί εκ των οποίων βρίσκονται στη Γερμανία.

Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές είναι πιθανό να ενισχύσουν το άγχος στην Ευρώπη για το μέλλον της Συμμαχίας, το οποίο είναι ήδη αυξημένο λόγω του αμερικανικού σχεδίου για κατάληψη της Γροιλανδίας, που ανήκει στη (ευρωπαϊκή) Δανία, προκαλώντας εσωτερικό θέμα στο ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς για σχόλιο, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι αλλαγές στη στελέχωση από πλευράς ΗΠΑ δεν είναι ασυνήθιστες και ότι η αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

«Το ΝΑΤΟ και οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται σε στενή επαφή σχετικά με τη συνολική μας στάση - ώστε να διασφαλιστεί ότι το ΝΑΤΟ διατηρεί την ισχυρή του ικανότητα αποτροπής και άμυνας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Ασαφής ο στρατιωτικός αντίκτυπος, προφανής ο συμβολικός

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει πλήρη κατάλογο των δομών του ΝΑΤΟ που θα επηρεαστούν από τη νέα στρατηγική. Περίπου 400 Αμερικανοί υπηρετούν στις δομές που θα υποστούν περικοπές, σύμφωνα με μία από τις πηγές, γεγονός που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών σε αυτές τις υπηρεσίες θα μειωθεί περίπου στο μισό.

Η μείωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κρίσης για τη Συμμαχία.

Ο Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρική θητεία είχε απειλήσει να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, ενώ είχε πει ότι θα ενθάρρυνε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να επιτεθεί σε χώρες της Συμμαχίας που δεν πληρώνουν το μερίδιό τους για την άμυνα.

Ωστόσο, κατά το πρώτο μισό του 2025 φάνηκε να υιοθετεί πιο θετική στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ, επαινώντας θερμά τον Γενικό Γραμματέα, Μαρκ Ρούτε, και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, αφού στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, η πολιτική του έχει προκαλέσει και πάλι ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν διπλωμάτες ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ευρώπη να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ - από τις πληροφορίες έως τους πυραύλους - έως το 2027, προθεσμία που Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν μη ρεαλιστική.

Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ «στέλνει» περισσότερους στρατιωτικούς πόρους στο Δυτικό Ημισφαίριο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο η Ευρώπη θα παραμείνει προτεραιότητα για τις ΗΠΑ.

Τις πρώτες εβδομάδες του 2026, ο Τραμπ επανέφερε την εκστρατεία του για την κατάληψη της Γροιλανδίας, εξοργίζοντας την Κοπεγχάγη και ολόκληρη την Ευρώπη. Πολλοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι οποιαδήποτε εδαφική επιθετικότητα εντός της Συμμαχίας θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ από την 1η Φεβρουαρίου, λόγω της υποστήριξής τους στην κυριαρχία της Δανίας στη Γροιλανδία, με την ΕΕ να εξετάζει αντίποινα με δικούς της δασμούς.

