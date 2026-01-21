Ο Τραμπ προσέρχεται στο Νταβός την ώρα που οι απειλές του για την Γροιλανδία κλονίζουν την παγκόσμια τάξη και εγείρουν ερωτήματα για τον ρόλο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Λίγο πριν φτάσει στο Νταβός, ο αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε τις απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντας την στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «επιτακτική ανάγκη». «Δεν υπάρχει γυρισμός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για την απόκτηση της Γροιλανδίας και απάντησε: «Θα το μάθετε σύντομα».

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε, μιλώντας σε συνάντηση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, για μια «στροφή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες», ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ υποστήριξε πως «η παλαιά τάξη πραγμάτων δεν πρόκειται να επιστρέψει».

Σημειώνεται πως ο Τραμπ επρόκειτο να φτάσει στο Νταβός την Τετάρτη, όμως ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα στο Air Force One ανάγκασε το αεροσκάφος να επιστρέψει.

Δεν έχει γίνει σαφές πώς η καθυστέρηση θα επηρεάσει το πρόγραμμά του, ωστόσο ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε πως ο Τραμπ θα ταξιδέψει στο Νταβός με άλλο αεροσκάφος.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι υπάρχουν «πολλές συναντήσεις προγραμματισμένες για τη Γροιλανδία», ενώ - κατά τη διάρκεια της τελευταίας μακράς ενημέρωσης των δημοσιογράφων - είπε επίσης ότι «τα πράγματα θα πάνε... αρκετά καλά» για τη Γροιλανδία.

«Και το ΝΑΤΟ χαρούμενο και εμείς χαρούμενοι»

Ερωτηθείς από το BBC αν η πιθανή διάλυση της συμμαχίας του ΝΑΤΟ είναι ένα τίμημα που είναι διατεθειμένος να πληρώσει, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως «κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από εμένα».

«Το ΝΑΤΟ θα είναι χαρούμενο και εμείς θα είμαστε χαρούμενοι», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας πως «χρειαζόμαστε [την Γροιλανδία] για την παγκόσμια ασφάλεια».

Νωρίτερα βέβαια είχε αμφισβητήσει κατά πόσο το ΝΑΤΟ θα έσπευδε να βοηθήσει τις ΗΠΑ, αν αυτό απαιτούνταν: «Ξέρω ότι εμείς θα τρέξουμε να τους σώσουμε, αλλά πραγματικά αμφιβάλλω αν εκείνοι θα τρέξουν να σώσουν εμάς».

Σχεδιασμένο για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της ασφάλειας μέσω της συλλογικής άμυνας, το Βορειατλαντικό Σύμφωνο έχει ως βασική αρχή πως η ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών θεωρείται επίθεση εναντίον όλων (Άρθρο 5).

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει παρόλα αυτά τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την απόκτηση της Γροιλανδίας· όταν το NBC News τον ρώτησε χθες αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβει το έδαφος, ο πρόεδρος απάντησε «κανένα σχόλιο».

«Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης στο BBC Newsnight, η υπουργός Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων της Γροιλανδίας, Ναάγια Ναθάνιελσεν, δήλωσε ότι οι κάτοικοι της Γροιλανδίας είναι «σαστισμένοι» από τις απαιτήσεις του προέδρου.

«Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί και το έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές», είπε η Ναθάνιελσεν.

«Ποια αξία αποδίδετε στον πολιτισμό μας και στο δικαίωμά μας να αποφασίζουμε τι θα συμβεί με εμάς στο μέλλον;» διερωτήθηκε.

Τα screenshots με τα μηνύματα Μακρόν - Ρούτε και η απειλή των δασμών

Αξίζει να σημειωθεί πως ενόψει του φόρουμ στο Νταβός ο Τραμπ πέρασε ακόμη μια κόκκινη γραμμή: κοινοποίησε στιγμιότυπα οθόνης που, όπως είπε, έδειχναν γραπτά μηνύματα που του είχαν στείλει ο Μακρόν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σε αυτά, ο Ρούτε ανέφερε ότι δεσμεύεται να βρεθεί ένας δρόμος προς τα εμπρός για τη Γροιλανδία, ενώ ο Μακρόν έγραφε «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις», αλλά προσφερόταν να οργανώσει συνάντηση με άλλους ηγέτες στο Παρίσι.

Σημειώνεται πως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε χθες από το Νταβός στο ζήτημα της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι η Ευρώπη είναι «πλήρως δεσμευμένη» σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της Αρκτικής.

Ωστόσο, είπε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο συλλογικά, ενώ χαρακτήρισε «λάθος» τους προτεινόμενους πρόσθετους δασμούς του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα επιβάλει δασμό 10% σε «κάθε είδους αγαθά» που εισάγονται από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, αν αυτές αντιταχθούν στην προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Στην ομιλία της, η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σε «πλήρη αλληλεγγύη» με τη Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας, προσθέτοντας ότι η κυριαρχία τους είναι «μη διαπραγματεύσιμη».

Τα λόγια της επανέλαβε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε ότι η δέσμευση της χώρας του στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι «ακλόνητη».

«Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας και υποστηρίζουμε πλήρως το αποκλειστικό τους δικαίωμα να καθορίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας», είπε ο Κάρνεϊ.

Στις δηλώσεις του, ο Μακρόν ανέφερε ότι προτιμά «τον σεβασμό από τους νταήδες» και «το κράτος δικαίου από τη βαρβαρότητα».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ απείλησε με δασμό 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια, αφού ο Μακρόν φέρεται να αρνήθηκε πρόσκληση να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε τη «συνεχή συσσώρευση νέων δασμών» ως «θεμελιωδώς απαράδεκτη», ιδίως όταν χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης σε ζητήματα εδαφικής κυριαρχίας.