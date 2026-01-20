Ενοχλημένος ο Αμερικανός πρόεδρος από το «όχι» του Μακρόν για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να απέρριψε την πρόταση να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα συμμετάσχει. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει», δήλωσε χθες Δευτέρα ο Ν. Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είναι ένας παγκόσμιος φορέας που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Νοέμβριο του 2025 και δημιουργήθηκε για την εποπτεία της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Προσκλήσεις για συμμετοχή στο Συμβούλιο έχουν σταλεί σε διάφορους παγκόσμιους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τα σχέδιά του να ελέγξει τη Γροιλανδία, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «δεν θα αντιδράσουν ιδιαίτερα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πρέπει να την έχουμε… Δεν μπορούν να την προστατεύσουν», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας «είτε τους αρέσει είτε όχι (στους Ευρωπαίους)», υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για την «παγκόσμια ασφάλεια».

Το Σάββατο, προειδοποίησε επίσης ότι θα επιβάλει δασμούς έως και 25% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) μέχρι οι ΗΠΑ να ελέγξουν τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την κατάληψη της περιοχής, αν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να δήλωσε στις 6 Ιανουαρίου ότι ο Τραμπ θα προτιμούσε να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Σε απάντηση, τα ευρωπαϊκά κράτη εξετάζουν την επιβολή ανταποδοτικών δασμών και ευρύτερων τιμωρητικών οικονομικών μέτρων κατά των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από CNBC