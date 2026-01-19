Συνολικά ο Τραμπ έχει απευθύνει πρόσκληση σε 60 χώρες για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιό του για τη Γάζα αν και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι θέλει να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την προσφορά του Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που έχει αναλάβει την επίβλεψη για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Η απόφαση ελήφθη καθώς από πλευρά Γαλλίας υπάρχουν ανησυχίες πως το «Συμβούλιο Ειρήνης», υπό την προεδρία του Τραμπ, θα έχει εκτεταμένες εξουσίες πέρα ​​από τη μεταβατική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και θα υπονομεύει το πλαίσιο του ΟΗΕ. Η δήλωση αναφέρει ακόμα ότι ο χάρτης του συμβουλίου «υπερβαίνει το πλαίσιο της Γάζας και εγείρει σοβαρά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τις αρχές και τη δομή των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την ίδρυση του συμβουλίου, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ως «το σπουδαιότερο και μεγαλύτερου κύρους Συμβούλιο που έχει συγκληθεί ποτέ οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε», την Παρασκευή ως βασικό μέρος του σχεδίου 20 σημείων του για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό τη Δευτέρα υπογράμμισε ως σοβαρά σημεία ανησυχίας την αρμοδιότητα του χάρτη του συμβουλίου «στη Γάζα και αλλού» και τις «πολύ εκτεταμένες εξουσίες» που έχουν παραχωρηθεί στον πρόεδρο του. Σύμφωνα με τον Μπαρό, ο Τραμπ, ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, θα μπορούσε να εγκρίνει τη συμμετοχή των μελών, να επιλέξει τον διάδοχό του και να ασκήσει βέτο σε αποφάσεις που λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών.

«Αυτό απέχει πολύ, πάρα πολύ από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε Γάλλους ακαδημαϊκούς στο Παρίσι.

Ωστόσο ο Τραμπ έχει προβλέψει και έχει επιβάλει τέλος ύψους 1 δισ. δολαρίων σε κάθε χώρα, που θα γίνε μόνιμο μέλος του συμβουλίου και μετά το πέρας των τριών ετών.

Ο Καναδάς θα ενταχθεί στο συμβούλιο αλλά δεν θα πληρώσει για τη μόνιμη έδρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Τραμπ έχει επίσης απευθύνει προσκλήσεις για ένταξη στο διοικητικό συμβούλιο στη Γερμανίαμ τη Βρετανία, την Αλβανία, την Αργεντινή, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ινδία, την Τουρκία και το Βιετνάμ. Παρά τον συνεχιζόμενο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επίσης λάβει πρόσκληση, σύμφωνα με δήλωση του Κρεμλίνου τη Δευτέρα.

Επίσης, έχει προσκληθεί ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, και εξέταζε την απάντησή του, αλλά όπως τόνισε βοηθός του, ανησυχίες προκαλεί η ένταξη του Πούτιν, ενός ηγέτη με τον οποίο «φαίνεται πως βρίσκεται σε αντίθεση». Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δημοσίευσε στη συνέχεια στο X ότι η ένταξη στο διοικητικό συμβούλιο θα απαιτούσε κοινοβουλευτική έγκριση, προσθέτοντας: «Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας εκμεταλλευτεί».

Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης προσκληθεί να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με έναν Σαουδάραβα αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι το βασίλειο εξετάζει την πρόσκληση.

Από την άλλη ο βασιλιάς Μοχάμεντ Στ΄ του Μαρόκου αποδέχτηκε την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθεί ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Το Μαρόκο χαιρέτισε την έναρξη της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, καθώς και την επίσημη συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, ως προσωρινού, μεταβατικού οργάνου, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η εκτελεστική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα.

Επίσης επιστολές για να συμμετάσχουν στο περιβόητο συμβούλιο του Τραμπ έχει λάβει ο στενός τους σύμμαχος, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ένας Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος, ο Γιακίρ Γκάμπαϊ, και ένας Αμερικανός μεγιστάνας ιδιωτικών κεφαλαίων, ο Μαρκ Ρόουαν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ωστόσο, ούτε μία έδρα δεν προορίζεται για Παλαιστίνιο, πόσο μάλλον για επιζώντα της Γάζας. Ο Τραμπ θα υπηρετήσει ως πρόεδρος με ατομική ιδιότητα και όχι ως πρόεδρος των ΗΠΑ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πόσο «αυτοκρατορική» θα είναι η θέση του.

