Το αεροσκάφος στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για να ταξιδέψει στο Νταβός αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή χθες Τρίτη, εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», λίγη ώρα μετά την απογείωσή του με προορισμό τον χιονοδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου ο ρεπουμπλικάνος αναμένεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το Air Force One - η κωδική ονομασία αυτή της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας αναφέρεται σε οποιοδήποτε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός του κράτους - βρισκόταν εν πτήσει και επέστρεψε στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, προληπτικά, εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο κ. Τραμπ και η συνοδεία του αναμενόταν να αλλάξουν αεροσκάφος και να αναχωρήσουν ξανά για τις ελβετικές Άλπεις.

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι το αεροσκάφος όντως έκανε αναστροφή πάνω από τα νερά ανοικτά του Λονγκ Άιλαντ στη Νέα Υόρκη και κατευθύνθηκε ξανά προς την Ουάσινγκτον.

Η ενημέρωση ανέφερε ότι αυτό θα καθυστερήσει την άφιξη του Τραμπ στη Ζυρίχη, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με επιχειρηματικούς και εθνικούς ηγέτες στο πλαίσου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Το αεροσκάφος που χρησιμοποιείται σήμερα κυρίως ως Air Force One είναι ένα Boeing VC-25, μια ειδική στρατιωτική έκδοση του αεροσκάφους Boeing 747. Το αεροπλάνο πρόκειται να αντικατασταθεί το 2028 από δύο νεότερα, τροποποιημένα 747-8, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εν μέσω καθυστερήσεων παραλαβής των νέων αεροσκαφών, ο Τραμπ είχε φλερτάρει με την ιδέα να χρησιμοποιήσει ένα άλλο 747-8, το οποίο του δώρισε η κυβέρνηση του Κατάρ, ως Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχες δηλώσει ότι σκοπεύει να κρατήσει το πολυτελές αεροσκάφος αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο το υπουργείο Άμυνας αποδέχθηκε ως δώρο τον Μάιο του 2025.

Μάλιστα, κατά την ενημέρωση, η Λέβιτ αστειεύτηκε με τους δημοσιογράφους λέγοντας πως το καταριανό αεροσκάφος «ακούγεται πολύ καλύτερο» μετά το πρόσφατο τεχνικό πρόβλημα.

