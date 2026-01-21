Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται εντός της ημέρας στο Νταβός, όπου οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του κρατάνε την ανάσα τους, φοβούμενοι νέα κλιμάκωση της διπλωματικής κρίσης για τη Γροιλανδία.

Για σχεδόν δύο ώρες μίλησε την Τρίτη στην αίθουσα ενημερώσεων του Λευκού Οίκου ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Το AFP χαρακτήρισε την ομιλία του μακρά και «μάλλον ασυνάρτητη», σημειώνοντας πως στάθηκε πάνω απ’ όλα στο ότι δεν αναγνωρίζονται τα επιτεύγματά του όσο θα έπρεπε.

Εφοδιασμένος με έναν παχύ φάκελο εγγράφων με την ένδειξη «Επιτεύγματα», ο πρόεδρος απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες που ο ίδιος και η κυβέρνησή του έχουν αναλάβει από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, δίνοντας έμφαση στην καταστολή της μετανάστευσης και στις οικονομικές του πολιτικές.

«Νομίζω ότι ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου», πέταξε, μεταξύ άλλων, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Αναγνώρισε ότι το μήνυμά του δεν έχει πάντα απήχηση στους ψηφοφόρους - κάτι που προσπάθησε να διορθώσει με τη χθεσινή ομιλία. «Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλύτερη δουλειά απ’ ό,τι μπορούμε να προβάλλουμε. Δεν προωθούμε την δουλειά μας. Κάνουμε εξαιρετική δουλειά και κατά κάποιον τρόπο αφήνουμε την "διαφήμιση" να γίνει από μόνη της».

Ο πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων στηλίτευσε πως ο Τύπος δεν προβάλλει όσο θα όφειλε τα επιτεύγματά του στην οικονομία ή τον γενικότερο απολογισμό του - που διαβεβαίωσε πως είναι πολύ θετικός, ιδίως όσον αφορά το κόστος ζωής.

«Τις έχουμε μειώσει σημαντικά», τόνισε αναφερόμενος στις τιμές, προσθέτοντας πως «δεν καταλαβαίνω (...) Ίσως αυτοί στους οποίους έχω αναθέσει τις δημόσιες σχέσεις μας να μην είναι πολύ καλοί, πάντως δεν περνάμε το μήνυμα».

Καθισμένη πλάι του, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ έμοιαζε σαν από μάρμαρο.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στηλίτευσε - για ακόμη μία φορά - το ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι «η Νορβηγία ελέγχει» την επιλογή των υποψηφίων, ενώ άρχισε την ομιλία του επιδεικνύοντας φωτογραφίες των «ανισόρροπων δολοφόνων» που συνελήφθησαν από την ICE κι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ερωτηθείς σχετικά με τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, της Αμερικανίδας που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη από πυρά αστυνομικού της ICE, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως ήταν «φρικτό» γεγονός.

«Ο πατέρας της ήταν - ελπίζω ότι είναι ακόμη, αλλά δεν το ξέρω - μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, αναφερόμενος, όπως κάνει συχνά, στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο.

Πηδώντας από το ένα ζήτημα στο άλλο - επαναλαμβανόμενος συχνά, πάντως χωρίς να δείξει την ενέργεια που αποτελεί σήμα κατατεθέν του - ο γηραιότερος πρόεδρος που εξελέγη ποτέ στις ΗΠΑ καυχήθηκε ακόμη πως έχει... στο τσεπάκι την υποστήριξη της πιο διαβόητης συμμορίας μηχανόβιων στον κόσμο.

«Μου αρέσουν οι Hells Angels. Με ψήφισαν. Με προστάτευσαν», πέταξε, αναφερόμενος στην ομάδα δικυκλιστών που το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτηρίζει «εγκληματική οργάνωση».

Επιμένει για την Γροιλανδία, αλλά κρατά κλειστά τα χαρτιά του

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη σε μια σειρά από ζητήματα που προκαλούν έντονες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσής του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, των εντάσεων με συμμάχους στο ΝΑΤΟ και της εκκρεμότητας του «Συμβουλίου Ειρήνης» στη Γάζα.

Όταν ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ο πρόεδρος απάντησε: «Θα το μάθετε».

Κατά τα λοιπά, δεν υπήρξε κάποια πολύκροτη ανακοίνωση, ούτε σημαντική δήλωση του 79χρονου ρεπουμπλικάνου, που τον τελευταίο χρόνο επιβάλλει τη θέλησή του στην Αμερική και προκαλεί αναταράξεις σε όλο τον κόσμο χωρίς να συναντά αληθινή αντίσταση - είτε από ξένες χώρες, είτε από πολιτικούς του αντιπάλους ή από το περιβάλλον του, όπως συνέβαινε στην πρώτη του θητεία (2017-2021).

«Η ομάδα μου δεν μου αντιμιλάει συχνά», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος.

«Ζει εκτός πραγματικότητας»

«Ξεκάθαρα δεν ζει την σπραγματικότητα», σχολίασε σαρκαστικά μέσω X η Κάθριν Κλαρκ, υπεύθυνη για την κομματική πειθαρχία («whip») των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Ο Τραμπ θέλει να κυβερνά σαν βασιλιάς» και «όσο προχωρά, γίνεται ολοένα πιο παλαβός και αντιδημοφιλής», έκρινε από την πλευρά του ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, σχολιάζοντας την ομιλία του.

Η αντιπολίτευση τρέφει ελπίδες πως θα ανακτήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, όπου είναι μειοψηφία σήμερα, στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, βασιζόμενη στη δυσαρέσκεια των Αμερικανών, που είναι ολοένα πιο εμφανής στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των YouGov/CBS News, το 74% των Αμερικανών κρίνει πως ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν έχει κάνει «αρκετά» για να μειωθούν οι τιμές, ενώ το 53% θεωρεί πως αφιερώνει «υπερβολικά» πολύ χρόνο στην εξωτερική πολιτική.