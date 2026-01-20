Ο Τραμπ ενημερώνει τους δημοσιογράφους για τα «επιτεύγματα» της κυβέρνησής του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «ανέλαβε» το briefing του Λευκού Οίκου, κάνοντας ανακοινώσεις στους δημοσιογράφους αυτή την ώρα.

Η εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου στο briefing συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Το υπενθύμισε αμέσως μόλις ανέβηκε στο βήμα - με καθυστέρηση σχεδόν μίας ώρας - έχοντας στο χέρι έναν «τόμο» από χαρτιά για τα «επιτεύγματα» της κυβέρνησής του. Αμέσως μετά, για αρκετά λεπτά, άρχισε να δείχνει φωτογραφίες μεταναστών που έχουν συλληφθεί, επιχειρηματολογώντας παράλληλα υπέρ της πολιτικής του σε αυτό το ζήτημα.

Προτού ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, μοίρασαν στους δημοσιογράφους έγγραφο με τις 365 «νίκες» του Τραμπ τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του. «Η επιστροφή του προέδρου Τραμπ σηματοδοτεί μία νέα εποχή επιτυχίας και ευημερίας», είναι ο τίτλος του εγγράφου.

Δείτε live από τον Λευκό Οίκο

{https://www.youtube.com/watch?v=oNQoMMo8hYw}

Σημεία από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Για τη Βενεζουέλα:

«Αγαπώ τη Βενεζουέλα, συνεργάζονται πολύ καλά μαζί μας».

«Ίσως μπορέσουμε να εμπλέξουμε κάπως σε αυτό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο».

{https://x.com/SkyNews/status/2013690395847205354}

Για το ΝΑΤΟ

«Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο, εν ζωή ή νεκρό».

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας φέρεται δίκαια επίσης».

«Αμφιβάλω εάν θα έρχονταν να μας βοηθήσουν».

Για το Νταβός

«Θα πάω σε ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία. Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με χαρά εκεί».

Για την εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

«Για εμένα, μια πόλη φαίνεται καλύτερη όταν έχει στρατιωτικούς».

Για τον Πούτιν

«Μου είπε “δεν πιστεύω ότι διευθέτησες τον πόλεμο Αρμενία- Αζερμπαϊτζάν, εγώ προσπαθούσα επί 10 χρόνια”».