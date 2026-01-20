Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες είπε ο Μακρόν για τον Τραμπ και έκανε έκκληση: «Ας μην ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας, δεν είναι ώρα για νέο ιμπεριαλισμό ή νέα αποικιοκρατία».

Κατά μέτωπο επίθεση εξαπέλυσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Από την πρώτη κιόλας παράγραφο της ομιλίας του ο Γάλλος πρόεδρος επέκρινε τον Τραμπ και προειδοποίησε για την αστάθεια και τις ανισορροπίες του σημερινού κόσμου, λέγοντας πως υπήρξαν «περισσότεροι από 60 πόλεμοι το 2024, ένα απόλυτο ρεκόρ», πριν σημειώσει πως «ακόμα κι αν καταλαβαίνω ότι μερικοί από αυτούς ήταν στημένοι».

Αυτή ήταν μία πρώτη αναφορά στην επαναλαμβανόμενη καυχησιολογία του Τραμπ για το πόσους πολέμους έχει σταματήσει από την ανάληψη της εξουσίας του.

Ο Μακρόν είπε ότι ο Τραμπ «στοχεύει ανοιχτά να αποδυναμώσει και να υποτάξει» την Ευρώπη και προειδοποίησε κατά της «στροφής προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες». Η εποχή σημαδεύεται από την «καταπάτηση» του διεθνούς δικαίου και την ανάληψη της εξουσίας από τον νόμο του ισχυρότερου, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας γυαλιά ηλίου, αλά Top Gun, λόγω οφθαλμικής πάθησης.

«Είναι σαφώς μια πολύ ανησυχητική στιγμή», δήλωσε ο Μακρόν, αναφέροντας ιδιαίτερα την επιθετική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ και σημείωσε πως οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες που συνήφθησαν με τις ΗΠΑ υπό την απειλή δασμών «υπονομεύουν τα εξαγωγικά μας συμφέροντα, απαιτούν μέγιστες παραχωρήσεις και στοχεύουν ανοιχτά στην αποδυνάμωση και την υποταγή της Ευρώπης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μακρόν επανέλαβε επίσης την άποψή του ότι οι αμερικανικές απειλές με δασμούς που χρησιμοποιούνται ως «μόχλευση κατά της εδαφικής κυριαρχίας» είναι «απαράδεκτες».

«Ξέρουμε τι πρέπει να διορθώσουμε: ανάπτυξη, ειρήνη, κλίμα», λέει ο Μακρόν καλώντας σε ενότητα. Τόνισε πως το κύριο μήνυμά του είναι «να μην ντρεπόμαστε» και «να μην είμαστε διχασμένοι. Ας μην αποδεχτούμε μια παγκόσμια τάξη, η οποία θα αποφασιστεί από αυτούς που ισχυρίζονται ότι την έχουν, - θα έλεγα ότι είναι μια δυνατότερη φωνή - αλλά ας επικεντρωθούμε απλώς στα κοινά συμφέροντα και στις κοινές προκλήσεις. Ξέρουμε τι πρέπει να διορθώσουμε: ανάπτυξη, ειρήνη, κλίμα» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι ώρα για νέο ιμπεριαλισμό»

«Μην χάνετε χρόνο με τρελές ιδέες» πρόσθεσε ο Μακρόν, απορρίπτοντας τον «νέο ιμπεριαλισμό και την αποικιοκρατία» όπως είπε.

«Ας μην ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας ή νέα θέματα. Και δεν είναι ώρα για νέο ιμπεριαλισμό ή νέα αποικιοκρατία. Αυτή είναι μια εποχή συνεργασίας προκειμένου να διορθωθούν αυτές οι τρεις παγκόσμιες προκλήσεις για τους συμπολίτες μας» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μακρόν σε άλλο σημείο της ομιλίας του έκανε λόγο και για την ανάγκη να προχωρήσει η ατζέντα απλοποίησης της Ευρώπης. Αναφέρθηκε στην Ουκρανία και τις απειλές Τραμπ για δασμούς ενώ χαρακτήρισε την ιδέα ότι η ΕΕ θα μπορούσε να αναπτύξει το μέσο κατά του καταναγκασμού (το λεγόμενο bazooka) για πρώτη φορά εναντίον του συμμάχου της στις ΗΠΑ «τρελή». «Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά αυτό είναι συνέπεια απλώς της απρόβλεπτης και της άχρηστης επιθετικότητας. Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες», πρόσθεσε ο Μακρόν καθώς παρουσίασε την Ευρώπη ως χώρο για επιχειρήσεις.

Μιλώντας για την Ευρώπη είπε πως ίσως είναι «μερικές φορές... πολύ αργή, σίγουρα, και χρειάζεται μεταρρύθμιση, σίγουρα, αλλά είναι προβλέψιμη, πιστή και εκεί όπου γνωρίζεις ότι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλώς το κράτος δικαίου», αλλά παραμένει «ένα καλό μέρος, για σήμερα και αύριο».

Τόνισε ακόμα πως για «διορθωθούν οι παγκόσμιες ανισορροπίες» η Ευρώπη πρέπει να είναι «πολύ ισχυρότερη και πιο αυτόνομη». «Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες... και προτιμούμε το κράτος δικαίου από τη βαρβαρότητα».

Υπογράμμισε πως τα 450 εκατομμύρια κάτοικοι της ΕΕ πρέπει να είναι ανοιχτά ως εγχώρια αγορά για όλες τις εταιρείες της ΕΕ, μειώνοντας τα εμπόδια και προωθώντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Τόνισε ακόμα πως «ο στόχος μας μέσω της G7 είναι να δείξουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου εξακολουθούν να είναι ικανές να καταλήξουν σε μια κοινή διάγνωση της παγκόσμιας οικονομίας» και προειδοποίησε πως «η πολυμέρεια αποδυναμώνεται από δυνάμεις που την εμποδίζουν ή την απομακρύνουν» και όπου «οι κανόνες υπονομεύονται».

Μεταξύ άλλων ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως είναι «ανησυχητικό να καταστρέφουμε τις δομές ενώ μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση» μέσω συνομιλιών και διπλωματίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=6Lvu6WPuRS0}

Με πληροφορίες του Politico/SkyNews/Guardian/BBC





