Ο Τραμπ συνεχίζει με την καυχησιολογία του στον απόηχο των απειλών για κατάληψη της Γροιλανδίας.

Λίγο πριν μιλήσει στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να κλιμακώνει την ένταση με την Ευρώπη και τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Για μία ακόμα φορά, με ανάρτησή του «ακυρώνει» το ΝΑΤΟ και εκθειάζει τον εαυτό του.

«Κανένα απολύτως άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν ήμουν εγώ (σε αυτή τη θέση τώρα), δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή!!! Θα ήταν στάχτη της Ιστορίας. Λυπηρό, αλλά είναι η αλήθεια!!!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η απάντηση της Ευρώπης

Την ίδια ώρα την Τρίτη, μετά από εβδομάδες απειλών από τον Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας, μέλος του ΝΑΤΟ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι προτιμά τον «σεβασμό στους νταήδες» και το «κράτος δικαίου από τη βαρβαρότητα».

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας είπε ότι τώρα «δεν είναι ώρα για νέο ιμπεριαλισμό ή νέο αποικιοκρατία», επικρίνοντας την «άχρηστη επιθετικότητα» της υπόσχεσης του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να «αποδυναμώσουν και να υποτάξουν την Ευρώπη» τόνισε, απαιτώντας «μέγιστες παραχωρήσεις» και επιβάλλοντας δασμούς που είναι «θεμελιωδώς απαράδεκτοι - ακόμη περισσότερο όταν χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης κατά της εδαφικής κυριαρχίας», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι Ο Τραμπ έχει εντείνει την προσπάθειά του να καταλάβει τη Γροιλανδία τις τελευταίες εβδομάδες, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο του «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». «Τώρα είναι η ώρα, και θα γίνει!!!» απειλεί.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμό 10% στις εισαγωγές από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανίας, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, εκτός εάν αυτές άρουν τις αντιρρήσεις τους στα σχέδιά του, είναι «λάθος».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε επίσης ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ «συμφώνησαν σε μια εμπορική συναλλαγή τον περασμένο Ιούλιο και στην πολιτική, όπως και στις επιχειρήσεις, μια συμφωνία είναι μια συμφωνία. Όταν οι φίλοι σφίγγουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι». Οι Ευρωπαίοι, πρόσθεσε, «θεωρούν τους λαούς των ΗΠΑ όχι μόνο συμμάχους μας, αλλά και φίλους μας». Προειδοποίησε να μην βυθιστούν οι σχέσεις σε «καθοδική πορεία», αλλά είπε ότι η απάντηση της ΕΕ, εάν χρειαστεί, θα είναι «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική». Αργότερα την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέβαλε την ψήφιση για την κύρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Αντίδραση υπήρξε και από τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται «σε ένα σταυροδρόμι» και διασχίζονται «τόσες πολλές κόκκινες γραμμές» από τον Τραμπ που η ήπειρος πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της ή «να χάσει την αξιοπρέπειά της... Το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορείς να έχεις σε μια δημοκρατία».