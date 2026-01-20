«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική δύναμη, αλλά ούτε αποκλείεται, η άλλη πλευρά το έχει καταστήσει σαφές» είπε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς - Φρέντρικ Νίλσεν δήλωσε ότι οι κάτοικοι του νησιού και οι αρχές πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μια πιθανή στρατιωτική εισβολή, ακόμη και αν παραμένει ένα απίθανο σενάριο, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την ένταση απειλώντας με κατάληψη της περιοχής.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο», δήλωσε ο Νίλσεν.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Νουούκ με τον πρώην πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Μούτε Μπ. Έγκεντε, δήλωσε ότι «τίποτα δεν αποκλείεται» και ότι εάν η Γροιλανδία, η οποία αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ, δεχθεί επίθεση, θα έχει «συνέπειες για τον έξω κόσμο».

«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική δύναμη, αλλά ούτε αποκλείεται, η άλλη πλευρά το έχει καταστήσει σαφές. Επομένως, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αλλά τονίζουμε ότι η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ και εάν υπάρξει κλιμάκωση, θα έχει συνέπειες και για τον έξω κόσμο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίλσεν δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» ότι η Γροιλανδία θα χρειαστεί μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην Αρκτική. «Αν εξετάσουμε τον αμυντικό τομέα, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν πολλές ασκήσεις από συμμαχικές χώρες και υπάρχει αυξανόμενη ένταση στην Αρκτική. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία. Αλλά το να μιλάμε για ιδιοκτησία της Γροιλανδίας, είναι απαράδεκτο» είπε.

Τόνισε ότι η Γροιλανδία βρίσκεται σε «καλό διάλογο» με την ΕΕ, μια σχέση που επιδιώκει να «ενδυναμώσει».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Μούτε Μπ. Έγκεντε, επισήμανε πως ολόκληρη η κοινωνία της Γροιλανδίας «επηρεάζεται συναισθηματικά» από ό,τι συμβαίνει.

Από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον Τραμπ από το Νταβός και δήλωσε «πλήρη υποστήριξη» στον λαό της Γροιλανδίας.

Ένας δημοσιογράφος του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Δανίας DR μίλησε για λίγο με τον Γάλλο Εμανουέλ Μακρόν μετά την ομιλία του στο Νταβός, ζητώντας του ένα σύντομο μήνυμα προς τον λαό της Γροιλανδίας.

«Πλήρης υποστήριξη. Είμαστε στο πλευρό σας, αγαπώ τη χώρα σας» απάντησε ο Μακρόν και πρόσθεσε πως «ο λαός της Δανίας και ο λαός της Γροιλανδίας είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Πήγα εκεί πριν από μερικούς μήνες», τον Ιούνιο.