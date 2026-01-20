Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε τη διαδικασία στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση Τραμπ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «πάγωσε» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούλιο, στον απόηχο των απειλών Τραμπ για την Γροιλανδία.

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου επιτεύχθηκε «συμφωνία πλειοψηφίας» μεταξύ των πολιτικών ομάδων, δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες. Πρόκειται για την πρώτη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην νέα πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς σε έξι κράτη μέλη, που έχουν εκφέρει ανοιχτά αντιθέσεις για την στρατηγική απέναντι στη Γροιλανδία.

Συγκεκριμένα, το κείμενο αυτό προβλέπει δασμούς 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και την κατάργησή τους για τις αμερικανικές εξαγωγές προς την ΕΕ. Η αναστολή των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμποδίζει την επικύρωσή του και, ως εκ τούτου, την εφαρμογή του.

Αυτή η απόφαση υποστηρίχθηκε από το ΕΛΚ, τη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα μέρος της ακροδεξιάς τάχθηκε κατά. «Πιστεύουμε ότι πρόκειται για λάθος», δήλωσε ο συμπρόεδρος της ομάδας ECR, ο Ιταλός ευρωβουλευτής Νικολά Προκατσίνι, μέλος του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι. Αντίθετα, οι Πατριώτες για την Ευρώπη, εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την «αναστολή» της συμφωνίας.

Την Τρίτη από το Νταβός, ο Εμανουέλ Μακρόν επιτέθηκε στον Τραμπ υπογραμμίζοντας μια «τρελή» κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το όπλο κατά του καταναγκασμού «για πρώτη φορά» εναντίον των ΗΠΑ. Αυτό το μέσο θα επέτρεπε στην ΕΕ να περιορίσει τις εισαγωγές από μια χώρα, την πρόσβαση σε ορισμένες δημόσιες αγορές και να μπλοκάρει ορισμένες επενδύσεις όταν η χώρα αυτή προσπαθεί να επιβάλει τις απόψεις της μέσω οικονομικού καταναγκασμού.

«Η Ευρώπη διαθέτει πλέον πολύ ισχυρά εργαλεία και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όταν δεν μας σέβονται και όταν δεν τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού», επέμεινε την Τρίτη ο Εμανουέλ Μακρόν.

Το ΕΛΚ ζήτησε αποκλιμάκωση, απορρίπτοντας την εφαρμογή του μηχανισμού κατά του καταναγκασμού. Η ακροδεξιά ομάδα ECR (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές), η οποία περιλαμβάνει μέλη του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι, επανέλαβε αυτό το συναίσθημα.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, σε απάντηση στην άρνηση του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του για τη Γάζα το οποίο όμως έχει αναλάβει την αποστολή να «προωθεί τη σταθερότητα» στον κόσμο.