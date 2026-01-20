Η προκλητική φωτογραφία που ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μπορεί η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να πάρουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας να έχει προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να το απολαμβάνει.

Αφού επανέλαβε πως το σχέδιό του για κατάληψη του νησιού παραμένει ενεργό, δημοσίευσε μία φωτογραφία (προϊόν AI) στην πλατφόρμα Truth Social.

Η φωτογραφία απεικονίζει τον ίδιο να καρφώνει την αμερικανική σημαία στο έδαφος της Γροιλανδίας, πλαισιωμένος από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Μάλιστα, στη φωτογραφία, υπάρχει μια πινακίδα όπου αναγράφεται: «Γροιλανδία: Έδαφος των ΗΠΑ, ιδρύθηκε το 2026».