Δύο παιδιά και τρεις δημοσιογράφοι ανάμεσα στους νεκρούς από τις νέες ισραηλινές επιδρομές.

Σύμφωνα με τοπικές ιατρικές πηγές, ισραηλινά πυρά σκότωσαν 11 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους δύο αγόρια και τρεις δημοσιογράφους, σε ξεχωριστά περιστατικά στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη 21/1, προκαλώντας περαιτέρω ένταση σε μια τριών μηνών εκεχειρία στην πολιορκημένη περιοχή.

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε τρεις δημοσιογράφους, που επέβαιναν σε όχημα ενώ ταξίδευαν για να καλύψουν ένα στρατόπεδο προσφύγων στη κεντρική Γάζα. Το όχημα ανήκε στην Αιγυπτιακή Επιτροπή, που εποπτεύει ανθρωπιστικά έργα στη Γάζα, σύμφωνα με Αιγύπτιο αξιωματούχο ασφαλείας.

Νεκροί από δεκάδες ισραηλινές επιθέσεις

Σε ξεχωριστά περιστατικά, οι γιατροί ανέφεραν ότι τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα 10χρονο αγόρι, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά αρμάτων στην κεντρική Γάζα. Άλλα δύο άτομα, ανάμεσά τους ένα 13χρονο αγόρι, έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις με πυρά στο Khan Younis στο νότο. Επιπλέον, τρεις ακόμη Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε άλλες ισραηλινές επιθέσεις, ανεβάζοντας τον ημερήσιο απολογισμό στους τουλάχιστον 11 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Η ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση δήλωσε ότι στο περιστατικό με τους δημοσιογράφους εντοπίστηκαν «πολλοί ύποπτοι που χειρίζονταν drone συνδεδεμένο με τη Χαμάς» στην κεντρική Γάζα. «Λόγω της απειλής που ενέβαλε το drone, το IDF στόχευσε με ακρίβεια τους ύποπτους που το ενεργοποίησαν», πρόσθεσε ο στρατός.

Οι δημοσιογράφοι εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή

Το Συνδικάτο Δημοσιογράφων της Παλαιστίνης υπογράμμισε ότι οι δημοσιογράφοι «εκτελούσαν ανθρωπιστική, δημοσιογραφική αποστολή για να καταγράψουν τη δυστυχία των πολιτών στα στρατόπεδα εκτοπισμένων». Δεν διευκρίνισε αν χρησιμοποιούσαν drone κατά την κάλυψη. Το Συνδικάτο επισημαίνει ότι από την αρχή του πολέμου, 206 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, χωρίς καμία επίσημη έρευνα ή ανάληψη ευθυνών από πλευράς Ισραήλ. Ένας από τους δημοσιογράφους που έχασαν την ζωή τους εργαζόταν για το Γαλλικό Πρακτορείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκεχειρία και αδιέξοδο στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, μετά από δύο χρόνια πολέμου που κατέστρεψαν τη Γάζα και προκάλεσαν ανθρωπιστική κρίση. Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει προχωρήσει πέρα από την αρχική φάση της κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τους όρους, η Χαμάς θα έπρεπε να αφοπλιστεί, οι ισραηλινές δυνάμεις να αποσυρθούν περαιτέρω και να εγκατασταθεί μια διεθνώς υποστηριζόμενη διοίκηση για την ανασυγκρότηση της περιοχής, αλλά δεν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου.

Από την εκεχειρία και μετά, έχουν αναφερθεί πάνω από 460 νεκροί Παλαιστίνιοι και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 Ισραηλινούς, ενώ οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν 71.000 νεκρούς Παλαιστίνιους.