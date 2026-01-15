Τα θέματα στην ατζέντα ήταν η μελλοντική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας και η ανοικοδόμηση της παράκτιας περιοχής.

Η νέα μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων εμπειρογνωμόνων της Γάζας συναντήθηκε για πρώτη φορά στο Κάιρο την Πέμπτη υπό την αιγίδα ΗΠΑ - Αιγύπτου, ανέφερε το φιλοκυβερνητικό αιγυπτιακό μέσο Al-Qahera News.

Οι τεχνοκράτες επρόκειτο να συζητήσουν τα επόμενα βήματα μετά την έναρξη της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα με τον πρώην απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ, δήλωσαν πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Αρχικά δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση αλλά σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, ο Μλαντένοφ, ο οποίος είναι Βούλγαρος, αναμένεται να γίνει πρόεδρος του διεθνούς «συμβουλίου ειρήνης» για τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό το συμβούλιο θα επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση.

Η συνάντηση είναι η πρώτη σε μια σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Τα θέματα στην ατζέντα ήταν η μελλοντική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας και η ανοικοδόμηση της παράκτιας περιοχής.

Σημειώνεται πως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαίωσε την Τετάρτη την ίδρυση της μεταβατικής διοίκησης, μιας 15μελούς παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που θα διαχειρίζεται τη μεταπολεμική Γάζα.

Η Αίγυπτος νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι η επιτροπή είχε οριστικοποιηθεί, με τα 15 μέλη να έχουν εγκριθεί από όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Σε ανακοίνωσή τους, οι παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, ανέφεραν ότι συμφώνησαν «να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των μεσολαβητών για τη σύσταση της Παλαιστινιακής Εθνικής Μεταβατικής Επιτροπής για τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, παρέχοντας παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον» για να ξεκινήσει το έργο της.

Με πληροφoρίες του DPA