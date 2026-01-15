Αποδοχή από τις χώρες της Δύσης φαίνεται να βρίσκει η Β'Φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για την Γαζα.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Iβέτ Κούπερ,με ανακίνωσή της δήλωσε σήμερα ότι χαιρετίζει τη δέσμευση για την προώθηση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης για τη σύνθεση της Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής που θα αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας.

«Είναι καθοριστικό να οικοδομήσουμε τη δυναμική για να διατηρήσουμε την εκεχειρία, να αντιμετωπίσουμε τις άθλιες ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα με αυξημένη βοήθεια, να εξαλείψουμε την απειλή από τη Χαμάς και να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους», τόνισε σε ανακοίνωσή της.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου Τραμπ».

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται να συσταθεί μια 15μελής επιτροπή παλαιστινιών τεχνοκρατών οι οποίοι θα αναλάβουν την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.