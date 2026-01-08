Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να αποκαλύψει την επόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, μαζί με μια ενδιάμεση εκτελεστική επιτροπή και μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δεσμευτεί τόσο για την επιστροφή της τελευταίας σορού ομήρου από τη Γάζα όσο και για τον αφοπλισμό της Χαμάς, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να θέσει τα δύο αυτά ζητήματα ως προϋπόθεση την έναρξη της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού της σχεδίου, δήλωσαν στους Times of Israel ένας Αμερικανός αξιωματούχος και δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το Ισραήλ έχει αναβάλει την προώθηση της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμών που εμπλέκονται στην ανοικοδόμηση και τη διαχείριση της μεταπολεμικής Γάζας, πριν η Χαμάς επιστρέψει τη σορό του αρχιλοχία της Ισραηλινής Αστυνομίας Ραν Γκβίλι και παραδώσει τα όπλα της.

Οι ΗΠΑ, από την άλλη, βρίσκονται σε συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, οι οποίοι έχουν διαβεβαιώσει την Ουάσινγκτον ότι η Χαμάς θα συμφωνήσει σε ένα σταδιακό σχέδιο αφοπλισμού, που θα ξεκινήσει με την εγκατάλειψη του βαρέος οπλισμού της και την έναρξη ενός προγράμματος «επαναγοράς» ελαφρύτερων όπλων, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο και δύο Άραβες διπλωμάτες, οι οποίοι δήλωσαν ότι ο στόχος είναι να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος τις επόμενες εβδομάδες.

Ωστόσο δεν είναι σαφές εάν αυτό το πλαίσιο θα είναι επαρκές για το Ισραήλ. Αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει δημόσια ότι θα συμφωνήσουν να παραδώσουν τα όπλα μόνο σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα οδηγήσει στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αλλά, η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να αποκαλύψει την επόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο Ειρήνης, μαζί με μια ενδιάμεση εκτελεστική επιτροπή και μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή, δήλωσαν ο Αμερικανός αξιωματούχος και δύο Άραβες διπλωμάτες, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει το Axios. Η Ουάσινγκτον είχε αρχικά σχεδιάσει να αποκαλύψει τη σύνθεση αυτών των οργάνων στα μέσα Δεκεμβρίου, αλλά έχει αναβάλει την ανακοίνωση καθώς υπάρχουν δυσκολίες στην εξασφάλιση διεθνούς υποστήριξης.

Ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την περασμένη εβδομάδα στο Μαρ-α- Λάγκο ότι θέλει να προχωρήσει γρήγορα στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες, αλλά είπε ότι το Ισραήλ θα συνεργαστεί στην προσπάθεια αυτή.

Το Συμβούλιο της Ειρήνης

Οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει τους συνομιλητές τους ότι εξασφάλισαν δεσμεύσεις από την Αίγυπτο, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γερμανία, ώστε οι ηγέτες τους να πλαισιώσουν τον Τραμπ στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αποκάλυψαν τέσσερις αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα στους The Times of Israel, τον περασμένο μήνα.

Η Ουάσινγκτον έκτοτε επιχειρεί να πείσει περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν, αν και με μικρή επιτυχία, δήλωσε ένας από τους Άραβες διπλωμάτες την Τετάρτη. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να καλύψουν θέσεις στην επιτροπή με τους επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Οι ΗΠΑ ελπίζουν να ανακοινώσουν τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης την επόμενη εβδομάδα, ώστε να μπορέσουν να διεξαχθούν κάποιες αρχικές χρηματοδοτικές προσπάθειες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα δεν είναι καθορισμένο, καθώς προέκυψαν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως η Βενεζουέλα ή η Ουκρανία, που μπορεί να έχουν προτεραιότητα. Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει το Συμβούλιο Ειρήνης να χρησιμοποιηθεί και για να βοηθήσει στην επίλυση άλλων συγκρούσεων σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Τεχνοκρατική επιτροπή Παλαιστίνης

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να σχεδιάζει να έχει μια ενδιάμεση εκτελεστική επιτροπή που θα εμπλέκεται στενότερα στην εποπτεία του Συμβουλίου Ειρήνης, με τους κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, να αναμένεται να συμμετάσχουν μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ. Ο πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ, θα είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση με την παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή στη Γάζα. Το Axios ανέφερε ότι ο Μλαντένοφ θα επισκεφθεί το Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα για συναντήσεις με τον Νετανιάχου και άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Η Αίγυπτος ηγείται των προσπαθειών για τη σύσταση της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής, ενώ παράλληλα συμβουλεύεται τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις διάφορες παλαιστινιακές παρατάξεις. Στη Σιν Μπετ έχει ήδη υποβληθεί μία λίστα με 12 ονόματα πολιτικά ανεξάρτητων ατόμων. Η υπηρεσία ασφαλείας ενέκρινε οκτώ από αυτά, δήλωσε ο Άραβας διπλωμάτης.

Ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή με έδρα τη Δυτική Όχθη έχει πιέσει έναν από τους υπουργούς της να συμμετάσχει ή ακόμα και να ηγηθεί της επιτροπής, το Ισραήλ άσκησε βέτο σε αυτήν την ιδέα. Αντ' αυτού, στην επιτροπή αναμένεται να είναι πρώην αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης

Την ίδια ώρα ασαφές παραμένει ακόμα, αν η προγραμματισμένη ανακοίνωση των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθεί με τη σύνθεση των Δυνάμεων Εξωτερικής Δύναμης (ISF), οι οποίες έχουν αναλάβει την σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να πείσουν τις χώρες να συνεισφέρουν στρατεύματα.

Οι ΗΠΑ είχαν επίσης προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν μια διάσκεψη στην Ουάσινγκτον για να διευκρινίσουν περαιτέρω την εντολή των Δυνάμεων Εξωτερικής Δύναμης (ISF) στις χώρες που διστάζουν να ενταχθούν, αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η κυβέρνηση έχει δώσει προτεραιότητα σε άλλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποβάθμισε τα προφανή προβλήματα στρατολόγησης των ISF, επιμένοντας ότι οι χώρες θα συμφωνήσουν να συνεισφέρουν στρατεύματα μόλις συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα χρειαστεί να στείλουν τους στρατιώτες τους σε μάχη κατά της Χαμάς, αφού η εντολή θα είναι πιο μετριοπαθής από ό,τι αρχικά ήθελαν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Όσο για τη σορό του Γκβίλι, δύο Άραβες αξιωματούχοι δήλωσαν στους Times of Israel τον περασμένο μήνα ότι η αναζήτησή της από τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είχε επιβραδυνθεί εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα. Μια επιδρομή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στις 13 Δεκεμβρίου σκότωσε τον ανώτερο διοικητή της Χαμάς, Ραέντ Σαάντ, σε αυτό που η Ουάσινγκτον αναγνώρισε ιδιωτικά ως παραβίαση της εκεχειρίας, δήλωσε τότε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Την Τετάρτη, οι προσπάθειες αναζήτησης επανήλθαν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου απαιτούσε από τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους εντός 72 ωρών, αλλά φάνηκε να αναγνωρίζει ότι η εύρεση των σορών κάθε δολοφονημένου αιχμαλώτου μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Οι διαμεσολαβητές δήλωσαν ότι ένα αδημοσίευτο κομμάτι της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός όριζε επίσης την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα Times of Israel την περασμένη εβδομάδα ότι ο Νετανιάχου υπέδειξε κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του στο Μαρ-α-Λάγκο ότι το Ισραήλ θα ανοίξει ξανά το πέρασμα τις επόμενες ημέρες, αλλά φέρεται να είπε στο υπουργικό του συμβούλιο ότι δεν θα το κάνει μέχρι να επιστραφεί η σορός του Γκβίλι.

Με πληροφορίες των TimesOfisrael