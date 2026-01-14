Μετά από 2 χρόνια πολέμου στη Γάζα η μεταβατική επιτροπή θα κυβερνά τον θύλακα υπό την επίβλεψη ενός Ειρηνευτικού Συμβουλίου του οποίου θα προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε ό,τι αφορά τα ονόματα των μελών της 15μελούς παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζουμε ότι μετά τη συμφωνία αυτή σύντομα θα ανακοινωθεί η συγκρότηση της επιτροπής και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας για να διαχειριστεί την καθημερινότητα και τις βασικές υπηρεσίες», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, μετά τις συνομιλίες που έγιναν στο Κάιρο για το θέμα αυτό.

Το σχέδιο των 20 σημείων που παρουσίασε τον Οκτώβριο 2025 ο Τραμπ, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, προβλέπει ότι η μεταβατική επιτροπή θα κυβερνά τον θύλακα υπό την επίβλεψη ενός Ειρηνευτικού Συμβουλίου του οποίου θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ.

Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς και οι Αιγύπτιοι μεσολαβητές συναντήθηκαν σήμερα στο Κάιρο για να συζητήσουν τον σχηματισμό της επιτροπής και να εξετάσουν τους μηχανισμούς λειτουργίας της, ανέφεραν νωρίτερα εκπρόσωποι της παλαιστινιακής οργάνωσης που ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή δεν είχαν την άδεια να μιλήσουν δημοσίως για το θέμα αυτό. Ένας από αυτούς διευκρίνισε ότι επρόκειτο να γίνει συζήτηση και με τους ηγέτες άλλων παλαιστινιακών κινημάτων.

Εκτός από τη σύνθεση της επιτροπής και το όνομα του μελλοντικού προέδρου της οι συνομιλίες αφορούν κυρίως «τη συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός υπό το φως των ισραηλινών παραβιάσεων» στη Γάζα, πρόσθεσε.

Άλλο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι αφού οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς θα εκδώσει διάταγμα για την επίσημη ίδρυση της επιτροπής.

Ποιοι διεκδικούν την προεδρία της επιτροπής

Δύο ονόματα κυκλοφορούν για την προεδρία της επιτροπής: του Άλι Σάαθ, πρώην υφυπουργού Χωροταξίας της Παλαιστινιακής Αρχής και του Μάτζεντ Άμπου Ραμαντάν, νυν υπουργού Υγείας και πρώην δημάρχου της Γάζας. Το στέλεχος της Χαμάς είπε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν για τον πρόεδρο η Φάταχ, το κίνημα του Αμπάς, με τη Χαμάς «ώστε να διασφαλιστεί ότι θα στηρίξουν ενωμένες το έργο της επιτροπής».

Η Χαμάς έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν επιδιώκει να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Οι συνομιλίες του Καΐρου επικεντρώνονται επίσης στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, την επαναλειτουργία της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, στο νότιο άκρο του θύλακα, και την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι αποθηκευμένη στην Αίγυπτο.

Τη λειτουργία του Ειρηνευτικού Συμβουλίου επί του εδάφους θα επιβλέπει ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνευτική διαδικασία τη Μέση Ανατολή (2015-2020). Ο Τραμπ πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες τα ονόματα των μελών του Ειρηνευτικού Συμβουλίου και τα μέσα ενημέρωσης