Ανάλυση των New York Times απεικονίζει την καταστροφή του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Πριν από περισσότερους από δύο μήνες, το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που προσέφερε στους Παλαιστίνιους στη Γάζα μια ελπίδα ανάπαυλας μετά από έναν τιμωρητικό διετή ισραηλινό βομβαρδισμό που άφησε μεγάλο μέρος του θύλακά τους σε ερείπια, σχολιάζει η ανάλυση των New York Times.

Η καταστροφή όμως συνεχίζεται. Το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει περισσότερα από 2.500 κτίρια στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την Planet Labs των New York Times.

Βίντεο από τις 30 Οκτωβρίου, που παραθέτουν οι NYT, τότε που ίσχυε η εκεχειρία, δείχνει αυτό που φαίνεται να είναι μια μεγάλης κλίμακας ελεγχόμενη κατεδάφιση σε ένα μέρος της Shejaiya, μιας γειτονιάς στην πόλη της Γάζας, που βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε εκείνο τον μήνα, ο ισραηλινός στρατός απέσυρε τις δυνάμεις του πέρα ​​από ένα συμφωνημένο όριο εντός της Γάζας, το οποίο απεικονίζεται σε χάρτες που δημοσιεύθηκαν από το Ισραήλ ως κίτρινη γραμμή. Αυτό έδωσε το δικαίωμα στο Ισραήλ να ελέγχει περίπου το μισό του θύλακα.

Οι περισσότερες κατεδαφίσεις από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός έγιναν σε αυτές τις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ.

Ωστόσο, δεκάδες κτίρια έχουν καταστραφεί πέρα ​​από την κίτρινη γραμμή σε περιοχές που ουσιαστικά βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, όπου ο ισραηλινός στρατός είχε συμφωνήσει να σταματήσει τις επιχειρήσεις του.

Σε δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν λίγο μετά την εκεχειρία, συστάδες άθικτων κτιρίων φαίνονται στη γειτονιά Shejaiya, η οποία εκτείνεται στην κίτρινη γραμμή. Πλάνα της ίδιας περιοχής μήνες αργότερα δείχνουν ότι έχει σε μεγάλο βαθμό μετατραπεί σε ερημιά, και δεκάδες κτίρια, όπως δείχνουν οι εικόνες, καταστράφηκαν πολύ πέρα από τα όρια της ισραηλινής κίτρινης γραμμής.

Πολλές από τις κατασκευές ήταν πιθανό να είχαν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές μετά από δύο χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών. Μια αξιολόγηση των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ότι, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, περισσότερο από το 80% των κατασκευών της Γάζας είχαν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί. Πιστεύεται ότι οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτά τα κτίρια έχουν εκτοπιστεί λόγω διαδοχικών εντολών εκκένωσης και σφοδρών μαχών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι οι εκτεταμένες κατεδαφίσεις συμβαίνουν στο πλαίσιο των προσπαθειών «αποστρατιωτικοποίησης» της Γάζας. Από την κατάπαυση του πυρός, λένε ότι ο στρατός έχει καταστρέψει υπόγειες σήραγγες που κάποτε χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς και έχει ισοπεδώσει κτίρια που ήταν παγιδευμένα.

Στο αποκορύφωμα του πολέμου, οι Ισραηλινοί εκτίμησαν ότι το δίκτυο σηράγγων εκτεινόταν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα, με χιλιάδες εισόδους. Η Χαμάς έχει χρησιμοποιήσει τις σήραγγες για την αποθήκευση όπλων, την απόκρυψη ομήρων και την πραγματοποίηση ενέδρων σε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ωστόσο, πολλοί Παλαιστίνιοι στη Γάζα υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ ισοπεδώνει ολόκληρες γειτονιές, με ελάχιστο σεβασμό για όσους κάποτε ζούσαν ή είχαν περιουσία εκεί. Δεδομένης της έκτασης του δικτύου σηράγγων, λένε ότι φοβούνται ότι αν το Ισραήλ προσπαθήσει να το διαλύσει όλο, πολλές ακόμη από τις υπόλοιπες κατασκευές στην περιοχή θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο.

Η κλίμακα της συνεχιζόμενης καταστροφής είναι έντονη. Σε όλη την ανατολική Γάζα, σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι ολόκληρα τετράγωνα έχουν σβηστεί από την κατάπαυση του πυρός, καθώς και εκτάσεις γεωργικής γης και θερμοκηπίων.

«Το Ισραήλ σβήνει ολόκληρες περιοχές από τον χάρτη», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ-Αστάλ, πολιτικός αναλυτής με έδρα τη Γάζα. «Ο ισραηλινός στρατός καταστρέφει τα πάντα μπροστά του: σπίτια, σχολεία, εργοστάσια και δρόμους. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την ασφάλεια για αυτό που κάνει».

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στους NYT, υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν κατεδαφίζει αδιακρίτως κτίρια. Είπε ότι κάποια κτίρια κατέρρευσαν όταν Ισραηλινοί στρατιώτες πυροδότησαν εκρηκτικά στις σήραγγες από κάτω τους.

Ο αξιωματούχος παραδέχτηκε ότι ο στρατός πραγματοποιούσε κατεδαφίσεις και στις δύο πλευρές της κίτρινης γραμμής, αλλά είπε ότι οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις δεν είχαν διασχίσει τη γραμμή για να το κάνουν. Ο ισχυρισμός αυτός ωστόσο δεν μπορεί να επαληθευτεί σύμφωνα με την ανάλυση των NYT.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμα ότι η Πολεμική Αεροπορία χτυπούσε κατασκευές που αποτελούσαν απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες και ότι μερικές από αυτές ήταν δίπλα στην κίτρινη γραμμή. Ορισμένες σήραγγες, σύμφωνα με τον ίδιο, διασχίζουν τη γραμμή αποχώρησης, επομένως η ανατίναξή τους θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση κτιρίων εκατέρωθεν αυτής.

Το σχέδιο 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ότι «όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν». Αλλά το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν επίσης να αναστείλουν «όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και πυροβολικών βομβαρδισμών».

Ένας πρώην ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος αμφισβήτησε το εύρος της κατεδάφισης «Αυτό είναι η απόλυτη καταστροφή», δήλωσε ο Shaul Arieli, ο οποίος διοικούσε δυνάμεις στη Γάζα τη δεκαετία του 1990. «Δεν είναι επιλεκτική καταστροφή, είναι καταστροφή στα πάντα».

Απόρρητοι χάρτες από την ισραηλινή διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών δείχνουν ένα εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων στην περιοχή Shejaiya και δεκάδες τοποθεσίες όπου ο στρατός πιστεύει ότι οι μαχητές έχουν παγιδεύσει σπίτια και δρόμους. Ο ισραηλινός στρατός επέτρεψε στους NYT να δουν αυτούς τους χάρτες, οι οποίοι, όπως είπε, δημιουργήθηκαν για στρατιώτες που αναπτύχθηκαν στη Γάζα. H ακρίβεια των χαρτών αυτών ωστόσο δεν μπορεί να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Ο Husam Badran, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσε ότι οι ισραηλινές κατεδαφίσεις παραβιάζουην τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. «Η συμφωνία δεν είναι αόριστη, είναι σαφής», είπε σε μια συνέντευξη. «Η καταστροφή των σπιτιών και των περιουσιών των ανθρώπων δεν επιτρέπεται. Είναι εχθρικές ενέργειες».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο στρατός θα συνεχίσει να εκτελεί τις κατεδαφίσεις «μέχρι την τελευταία σήραγγα», όπως το έθεσε ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ. «Αν δεν υπάρχουν σήραγγες, δεν υπάρχει Χαμάς» είχε γράψει στα social media.

Με πληροφορίες των NYT