Τι αλλάζει με την ψηφιακή πλατφόρμα δικαστικών επιμελητών για τις κατασχέσεις.

Η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας δικαστικών επιμελητών για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.

«Η ψηφιοποίηση ισοδυναμεί με διαφάνεια», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παρουσιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα η οποία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της ψηφιακής μετάβασης αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας. «Δεν υπάρχει στην ψηφιοποίηση κάποιος αόρατος. Κανείς υποκρυπτόμενος. Όλοι έχουν ένα ίχνος κι αυτό οδηγεί σε ένα φυσικό πρόσωπο ή σε ένα νομικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, όταν διασφαλίζουμε τη διαφάνεια ωφελούνται οι ασθενέστεροι. Οι ισχυροί ωφελούνται όταν δεν έχουμε διαφάνεια, διότι έχουν τρόπους να κρύβουν πράγματα. Άρα, μια διαδικασία που ψηφιοποιεί μια κρίσιμη λειτουργία στον τομέα της Δικαιοσύνης, όπως αυτή, είναι μια διαδικασία διαφάνειας», πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης και υποστήριξε πως σε καμία περίπτωση η δημιουργία της πλατφόρμας δεν περιορίζει τη δικηγορική ύλη. Αναφερόμενος δε στο ρόλο του δικαστικού επιμελητή σε όλη τη διαδικασία είπε ότι «είναι ο κρίσιμος ουδέτερος σε μια καθοριστική διαδικασία που αφορά τις περιουσίες των ανθρώπων. Είναι το ουδέτερο πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει υποθέσεις με τη σφραγίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν κατά το Νόμο».

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, «τα μεν δικαστήρια θα κερδίσουν πολλούς δικαστικούς υπαλλήλους, που απασχολούνται τώρα σε μια απαρχαιωμένη διαδικασία, οι δικηγόροι θα γλιτώσουν πολύ χρόνο από το να τρέχουν από δω και από κει και να ξεφυλλίζουν διάφορα βιβλία για να δουν αν είναι καταχωρημένο ή όχι με τον κίνδυνο να τους ξεφύγει κάτι. Το κυριότερο βεβαίως όφελος είναι για τους οφειλέτες που όχι απλώς δεν χάνουν κανένα δικαίωμα αλλά με την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικασία αυτή και με τα δικαιώματά τους να παραμένουν απείραχτα, είναι αυτοί που θα δυναμώσουν ακόμα περισσότερο τη θέση τους στην ίσως πιο δύσκολη διαδικασία που είναι η εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης».

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας εξήγησε πως με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σταματά η εικόνα των βιβλίων σε δημόσια θέση στα οποία ο καθένας μπορούσε να έχει πρόσβαση. «Αυτό, πλέον, αλλάζει και ενισχύεται. Πρόσβαση μπορεί να έχει μόνον όποιος έχει τον κωδικό, δηλαδή οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία, και αποκλείεται η πρόσβαση ή η εποπτεία, από οποιονδήποτε άσχετο τρίτο. Η άμυνα του οφειλέτη είναι ότι έχουμε επαύξηση των εγγυήσεων του, όπως και για τον τρίτο. Είναι σε δύο στάδια ανακοπής με τις ίδιες ακριβώς προθεσμίες που προβλέπονται και σήμερα. Τα προσδοκώμενα οφέλη είναι αυτονόητα και μπορείτε να τα δείτε, έχουμε απλοποίηση της διαδικασίας, απαλλάσσουμε τις Γραμματείες των δικαστηρίων από ένα γραφειοκρατικό φόρτο, που επιβαρύνει πολύ τους δικαστικούς υπαλλήλους», ανέφερε ο κ. Μπούγας.