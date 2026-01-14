Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας ο ΠΑΟΚ.

Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε του Ολυμπιακού με 2-0 και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πλέον, ο «δικέφαλος του βορρά» περιμένει το αποτέλεσμα του αποψινού ματς Παναθηναϊκός- Άρης, προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό του στα ημιτελικά. Το άλλο ζευγάρι στους «4» είναι ο ΟΦΗ- που απέκλεισε την ΑΕΚ- κόντρα στον Λεβαδειακό, που νίκησε την Κηφισιά.

Το τελικό σκορ στο «Γ. Καραϊσκάκης» διαμορφώθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης. Στο 7ο λεπτό, έπειτα από την κάθετη μπαλιά του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου πέρασε και τον Τζολάκη και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 15ο λεπτό, πάλι από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο Οζντόεφ έκανε το 0-2.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46΄ Ροντινέι), Ρέτσος, Μπιανκόν (80΄ Καλογερόπουλος), Ορτέγκα, Γκαρθία (64΄ Ποντένσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (64΄ Έσε), Γιαζίτζι (32΄ Γιάρεμτσουκ), Μαρτίνς, Ταρέμι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (71΄ Γιακουμάκης), Τάισον (58΄ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (90+1΄ Πέλκας), Μύθου (71΄ Χατσίδης)