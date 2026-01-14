Με γκολ του Σαλσέδο ο ΟΦΗ νίκησε την ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ έκανε την έκπληξη στο Κύπελλο Ελλάδας και απέκλεισε την ΑΕΚ νικώντας τους «κιτρινόμαυρους» μέσα στο OPAP Arena, με 1-0, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Στους «4» οι Κρητικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι σε διπλά παιχνίδια με τον Λεβαδειακό, που απέκλεισε νωρίτερα την Κηφισιά (2-0).

Ο Έντι Σαλσέδο σημείωσε στο 80ο λεπτό με πλασέ το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, που έδωσε την πρόκριση στον ΟΦΗ. Η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια με τους Γιόβιτς (44ο) και Μαρίν (67ο) και ο ΟΦΗ ένα με τον Νους στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Ρότα, Πένραϊς, Ρέλβας, Κουτέσα (58΄ Κοϊτά), Πινέδα (82΄ Ζοάο Μάριο), Ελίασον (58΄ Βάργκα), Μάνταλος (58΄ Μαρίν), Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (88΄ Πούγγουρας), Γκονθάλεθ (90΄+5΄ Μαρινάκης), Καραχάλιος, Ανδρούτσος (90΄+5΄ Χριστόπουλος), Αποστολάκης, Σενγκέλια (60΄ Ισέκα), Σαλσέδο (90΄+5΄ Θεοδοσουλάκης), Νους.