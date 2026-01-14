Κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας άνετα του Άρη με 3-0 στο ΟΑΚΑ, σε μια νίκη που είχε την «υπογραφή» του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ.

Ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, στα ημιτελικά, είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκλεισε τον Ολυμπιακό νικώντας με 2-0, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το άλλο ζευγάρι στους «4» είναι Λεβαδειακός- ΟΦΗ. Οι Κρητικοί έκαναν την έκπληξη, επικρατώντας της ΑΕΚ στο OPAP Arena με 1-0, ενώ ο Λεβαδειακός απέκλεισε την Κηφισιά (2-0).

Στα ημιτελικά οι αγώνες είναι διπλοί. Τα πρώτα ματς θα διεξαχθούν στις 3-4-5 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς στις 10-11-12 Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου.

Το χατ τρικ του Μπακασέτα

Ο Τάσος Μπακασέτας πέτυχε το πρώτο χατ τρικ του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οδηγώντας τους «πράσινους» στη νίκη και την πρόκριση.

Άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό, με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Στο 52΄, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Σφιντέρσκι από τον Ρόουζ. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση, πετυχαίνοντας το 2-0.

Ολοκλήρωσε το χατ τρικ στο 65ο λεπτό, ξανά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο κέρδισαν οι «πράσινοι» για ανατροπή του Τουμπά από τον Ρόουζ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας (71΄ Κυριακόπουλος), Παντελίδης (71΄ Ζαρουρί), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (78΄ Ρενάτο Σάντσες), Μπόκος, Σφιντέρσκι (90΄ Νεμπής), Τεττέη (71΄ Πάντοβιτς).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ (66΄ Φαμπιάνο), Φατινγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (66΄ Ντουντού), Πέρεθ (66΄ Γαλανόπουλος), Παναγίδης, Γένσεν (75΄ Μπουσαΐντ), Μορόν (87΄ Δώνης).