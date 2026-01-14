Ιστορική πρόκριση για τον Λεβαδειακό, ο οποίος επικράτησε με σκορ 2-0 της Κηφισιάς για τη προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Λεβαδειακός είναι η πρώτη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, καθώς νίκησε 2-0 την Κηφισιά και επέστρεψε στους 4 του θεσμού έπειτα από το 1985.

Οι Βοιωτοί άνοιξαν το σκορ της αναμέτρησης στο 45+2' με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον, ενώ στο 90+4' διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μπάλτσι, σφραγίζοντας τη νίκη και το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ-ΟΦΗ.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της την φετινή σεζόν παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο και έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει για μία διάκριση στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος και γιατί όχι και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Λεβαδειακός: Ανάκερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Γκούμας (75′ Κατρής), Τσιμπόλα (57′ Τσοκάι), Κωστή, Μανθάτης (59′ Μπάλτσι), Πεντρόσο (83′ Όζμπολτ), Παλάσιος (76′ Λαγιούς)

Κηφισιά: Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Σόουζα, Μαϊντάνα, Έμπο (58′ Σόουζα), Ρούμπεν (58′ Αμανί), Αντόνισε (70′ Μουσιόλικ), Πόμπο, Πατήρας (59′ Κωνσταντακόπουλος), Χριστόπουλος (70′ Θεοδωρίδης)