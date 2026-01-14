Παναθηναϊκός – Άρης για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

O Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (14/01) στο ΟΑΚΑ τον Άρη για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας σε νοκ άουτ αναμέτρηση, με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί σε βάρος του Άρη έξι φορές και ο Άρης τέσσερις, ενώ και στους τρεις τελικούς, στους οποίους αγωνίστηκαν μεταξύ τους, νικητής ήταν το τριφύλλι. Αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός θέλει να πιέσει ψηλά και να δημιουργήσει φάσεις, ψάχνοντας το προβάδισμα που θα του δώσει καθαρό πλεονέκτημα για πρόκριση. Αντίθετα, ο Άρης στοχεύει να μείνει συμπαγής, κλείνοντας τους χώρους και κυνηγώντας την ευκαιρία για ένα αποτέλεσμα που θα ανατρέψει τα δεδομένα.