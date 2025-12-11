Το Σάββατο 13 Δεκέμβρη στις 7 μ.μ., στο Παλαί Ντε Σπορ η συναυλία, θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και η οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνουν συναυλία-αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη. Η εκδήλωση, με τίτλο «Κοντά σας όλη μου η ζωή», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 7 μ.μ., στο Παλαί Ντε Σπορ στη Θεσσαλονίκη.

Στη συναυλία θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Δώρος Δημοσθένους, Παντελής Θαλασσινός, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Καραδημήτρης, «Κοινοί Θνητοί», Κορίνα Λεγάκη, Σαββέρια Μαργιολά, Δημήτρης Μπάσης, Νατάσσα Μποφίλιου, Αγγελική Τουμπανάκη και Μάρθα Φριντζήλα, με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και τον Γιώργο Ανδρέου.

Η συναυλία αποτελεί φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, τιμώντας τη συνεισφορά του στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.