Οι ημέρες που θα είναι κλειστές οι τράπεζες κατά την διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων.

Καθώς οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν, πολλοί πολίτες αναρωτιούνται μέχρι πότε θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τραπεζικές συναλλαγές και για πόσες μέρες οι τράπεζες, σε όλη την Ελλάδα, θα παραμείνουν κλειστές.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο τραπεζικών αργιών για το 2025, οι ελληνικές τράπεζες δεν θα λειτουργήσουν στις δύο ημέρες των Χριστουγέννων: την 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα) και την 26η Δεκεμβρίου (δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων). Αυτές οι ημέρες θεωρούνται επίσημες τραπεζικές αργίες και οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές σε όλη τη χώρα.

Αυτό σημαίνει ότι συνολικά οι τράπεζες δε θα λειτουργούν για δύο ημέρες μέσα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Επιπλέον οι τράπεζες θα μείνουν κλειστές για δύο ημέρες και από το νέο έτος. Την 1η Ιανουαρίου 2026 (Πρωτοχρονιά) που θεωρείται επίσημη αργία αλλά και την 6η Ιανουαρίου 2026, ανήμερα τα Θεοφάνια.

Οι πελάτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις συναλλαγές τους πριν την αργία, καθώς και να αξιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τραπεζικής (e‑banking, mobile banking), οι οποίες παραμένουν συνήθως ενεργές και λειτουργικές καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, ακόμη και όταν τα φυσικά καταστήματα είναι κλειστά.