Η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη ωστόσο ξέφυγε καθώς γνώριζε τεχνικές αυτοάμυνας και πολεμικές τέχνες.

Συνελήφθη από τις αρχές μετά από καταγγελία ένας 44χρονος Γεωργιανός, ο οποίος επιχείρησε να πνίξει με κορδόνια τη σύντροφό του στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Η 34χρονη σύμφωνα με πληροφορίες ωστόσο κατάφερε να ξεφύγει καθώς γνώριζε πολεμικές τέχνες. Ο 44χρονος Γεωργιανός συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια καβγά μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της 34χρονης Ουκρανής.

Πληροφορίες του GRTimes.gr αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί σκηνή ζηλοτυπίας, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει τηλεφωνικά λίγη ώρα νωρίτερα. Ο κατηγορούμενος φέρεται ότι χρησιμοποίησε το κορδόνι της φόρμας του, την πρώτη φορά, και άλλο ένα κορδόνι στη συνέχεια το οποίο έβγαλε από τη μπλούζα της γυναίκας. Τα έδεσε σφικτά γύρω από το λαιμό της, με προφανή σκοπό να της φράξει την αναπνευστική οδό, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η γυναίκα είπε πως επειδή γνωρίζει πολεμικές τέχνες, κατάφερε να περάσει το χέρι της ανάμεσα στα κορδόνια και τον λαιμό της και να σωθεί. Η ίδια φέρει σημάδια από σχοινί στον λαιμό και στο χέρι της ενώ κατά τη διάρκεια του καβγά και οι δύο φέρεται πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε μεταξύ του κατηγορούμενου, της καταγγέλλουσας και του 14χρονου γιου της, η 34χρονη κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να ζητήσει βοήθεια από περίοικο, αναγκάζοντας τον κατηγορούμενο να τραπεί σε φυγή. Ο δράστης στην προσπάθεια του να εμποδίσει τον ανήλικο να πάρει το κινητό του τηλέφωνο, φέρεται να του πάτησε το χέρι στο πάτωμα και τον έσπρωξε.

Ο 44χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς τα ξημερώματα της Δευτέρας να βγαίνει από το σπίτι του και συνελήφθη. Στην 34χρονη καταγγέλλουσα χορηγήθηκε το «panic button», δεν θέλησε να μεταφερθεί μαζί με τον γιο της σε δομή ψυχοκοινωνικής στήριξης και αρωγής και επέστρεψε σπίτι της.

Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης.