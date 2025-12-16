Ζητάει σοκ εμπιστοσύνης και εξηγεί γιατί χρειάζεται «να αλλάξει πορεία η χώρα, και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης».

Μετωπική επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, ειδικά στους τομείς της οικονομίας και των σκανδάλων, αναμένεται να εξαπολύσει κατά τη σημερινή του ομιλία στην Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας, απευθύνοντας προς τους πολίτες κάλεσμα να αντισταθούν «στον βάλτο που βολεύει τους κυβερνόντες».

Το «φάντασμα» της «Ιθάκης» τρομάζει το Μαξίμου

Με δεδομένο ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί την κορύφωση των κοινοβουλευτικών «μαχών», καθώς ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους, ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται κατά την παρουσίαση του βιβλίου του στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, να παρέμβει -εμμέσως- στη συζήτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.Τσίπρας θα επιχειρήσει να αναδείξει τις παλινωδίες της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομικής πολιτικής. Προφανώς, θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί και τη δική του περίοδο διακυβέρνησης. Στο επιτελείο της λεωφόρου Αμαλίας, εκτιμούν ότι οι καθημερινές, σχεδόν, επιθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου στη διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019, δείχνουν αμηχανία.

«Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους», συνηθίζεται να ακούγεται στους διαδρόμους του στρατηγείου του πρώην πρωθυπουργού, παραφράζοντας την εναρκτήρια φράση του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου», των Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς.

Αν και η παράφραση γίνεται με μια δόση υπερβολής, το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Αλέξης Τσίπρας είναι πως η Ιθάκη δεν είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μόνο τις περιπέτειες του χτες. Αλλά στην πραγματικότητα «είναι και τα μαθήματα για το αύριο, που βγαίνουν από την πράξη του χτες: τις νίκες και τις ήττες μας, τις αυταπάτες και τα λάθη μας, τις αγωνίες και τους αγώνες μας. Στη βασανιστική προσπάθεια να απαλλάξουμε την Ελλάδα από την επιτροπεία, την κατάσταση πολιορκίας, τα μνημόνια».

Το ζητούμενο, όμως, για τους αντιπάλους του κ.Τσίπρα σε σχέση με το βιβλίο του προφανώς δεν είναι μόνο για το χθες, «μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν. Αλλά και γιατί, κυρίως θα έλεγα, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο “βάλτος” τους βολεύει», αναμένεται να σημειώσει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Να μπει τέλος στην ασυλία του μεγάλου πλούτου»

Με την κυβέρνηση να «κλυδωνίζεται» διαρκώς από σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια, ο Αλ.Τσίπρας θα επιχειρήσει να συγκρίνει το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του τα δημόσια ταμεία, εν μέσω κρίσης και πως το κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου μητσοτάκη.

«Σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας. Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι “χορτασμένοι” των κολεγίων, αποδείχθηκαν “αχόρταγοι”. Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο “βάλτο” διαφθοράς. Τον “βάλτο” των υποκλοπών. Τον “βάλτο” των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον “βάλτο” του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναμένεται να σημειώσει.

Παράλληλα, αναμένεται να υποστηρίξει πως είναι επείγον να υπάρξει ένα σοκ εμπιστοσύνης. Μια μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών. «Για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Να αλλάξει πορεία η χώρα, Και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης.

Κι αυτό σημαίνει μια ριζική, σεισμική θα έλεγα, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου. Σημαίνει δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης… Έτσι ώστε να μπει τέρμα στην ασυλία του μεγάλου πλούτου. Των υπερκερδών και των μερισμάτων. Και να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στη νέα γενιά».