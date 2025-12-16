Γιατί αλλάζει στάση η Κουμουνδούρου.

Όπως αποκάλυψαν το πρωί της Δευτέρας τα «Παιχνίδια Εξουσίας», ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει τις Αμυντικές Δαπάνες του Προϋπολογισμού. Η απόφαση ελήφθη και επίσημα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στη διάρκεια της συνεδρίασης του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας - και μάλιστα, ομόφωνα.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η Κουμουνδούρου είχε υπερψηφίσει και το 2023 και το 2024 τις εν λόγω δαπάνες, προκαλεί αμηχανία σε αρκετούς βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι φοβούνται ότι θα πληγεί η αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ με το φετινό «όχι». Μάλιστα, κάποιοι αναφέρουν ότι σκέφτονται ακόμα και τη διαφοροποίηση από την κεντρική γραμμή.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι και τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν φανερό ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη, συνολικά, οδηγούνταν σε προς την «οικονομία του πολέμου», πλέον τα πράγματα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα. Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν για τα καλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ευθυγραμμιστεί με αυτή τη λογική, πλήρως.

Και αυτή είναι η λογική της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, για την -όψιμη, η αλήθεια είναι- αλλαγή στάσης. Επομένως, το «ναι» στις Αμυντικές Δαπάνες, σήμερα, κατά πολλούς θεωρείται «ναι» στον πόλεμο. Το κάθε κόμμα και ο κάθε βουλευτής, θα πρέπει να πάρουν θέση.

Α.Γ.