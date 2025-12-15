«Σε μια του συνέντευξη είχε πει «να κάνεις όνειρα κι όχι σχέδια». Κρατάμε τη φράση του σαν οδηγό» αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Αλμπέρτο Εσκενάζυ απηύθυνε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Σπουδαίος ηθοποιός, σπουδαίος άνθρωπος, αγαπημένος φίλος, συνοδοιπόρος και συναγωνιστής. Παθιασμένος με την ηθοποιία, παθιασμένος με τις λέξεις, με την ιστορία, με ό,τι καταπιανόταν, σκορπούσε γύρω του φως. Εκτός από τις ερμηνείες του στην τηλεόραση, το σινεμά, το θέατρο, πρόλαβε να μας αφήσει και τα βιβλία του, έργο ζωής και πολύχρονου μόχθου» αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Στο μήνυμά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει λέγοντας πως «ο Αλμπέρτο θα μας λείψει πολύ και ως ηθοποιός και ως άνθρωπος. Θα μας λείψουν οι εκπληκτικές του ερμηνείες, η ζεστή και φιλική φωνή του στο τηλέφωνο, οι γνώσεις του, οι αναλύσεις του. Σε μια του συνέντευξη είχε πει «να κάνεις όνειρα κι όχι σχέδια». Κρατάμε τη φράση του σαν οδηγό. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Σάρα, στη Μαίρη και στον Λέοντα».

Σημειώνεται πως ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, πέθανε τα ξημερώματα μετά από μάχη με τον καρκίνο για περισσότερο από 2 χρόνια.

Ποιος ήταν ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις στο Ηρώδειο κ.ά. και σε κινηματογραφικές ταινίες.

Σημαντική παρουσία είχε και σε βιντεοταινίες τη δεκαετία του '80 με πιο χαρακτηριστική το «Ο δρόμος προς τη δόξα - το αστέρι» του 1988.

Από πολύ νέος συνεργάσθηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη. Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος» μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Έχει επίσης δανείσει τη φωνή του στις μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων. Από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη και σχολή.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε έναν γιο τον Λέοντα και μια κόρη, τη Σάρα, από τον γάμο του με τη Μαίρη Εσκενάζυ ενώ στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με το κόμμα «Κόσμος».