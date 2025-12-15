Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πέθανε σε ηλικία 73 ετών.

Πέθανε ο ηθοποιός, σεναριογράφος και θεατρικός επιχειρηματίας Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, πέθανε τα ξημερώματα μετά από μάχη με τον καρκίνο για περισσότερο από 2 χρόνια.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις στο Ηρώδειο κ.ά. και σε κινηματογραφικές ταινίες.

Σημαντική παρουσία είχε και σε βιντεοταινίες τη δεκαετία του '80 με πιο χαρακτηριστική το «Ο δρόμος προς τη δόξα - το αστέρι» του 1988.

Από πολύ νέος συνεργάσθηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη. Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος» μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Έχει επίσης δανείσει τη φωνή του στις μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων. Από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη και σχολή.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε έναν γιο τον Λέοντα και μια κόρη, τη Σάρα, από τον γάμο του με τη Μαίρη Εσκενάζυ ενώ στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με το κόμμα «Κόσμος».

