Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέπτυξαν τον προηγμένο βαλλιστικό πύραυλο Khorramshahr 4, την ώρα που η Τεχεράνη σκληραίνει τη στρατηγική της μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Στον απόηχο των κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή 6/2, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέπτυξαν βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr 4, οι οποίοι έχουν βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων και το φορτίο τους μπορεί να ξεπερνά τον 1 τόνο εκρηκτικών. Ο Khorramshahr 4 θεωρείται ως ο πιο προηγμένος βαλλιστικός πύραυλος που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, αναπτύσσεται επίσης μια τεράστια, υπόγεια βάση πυραύλων στο «διαστημικό αρχηγείο» των Φρουρών της Επανάστασης.

{https://x.com/SprinterPress/status/2019462156937232459}

Μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, το Ιράν φαίνεται να έχει προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του αμυντικού του δόγματος, υιοθετώντας πιο δυναμική στρατηγική. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Τεχεράνη διαθέτει σήμερα διαφορετικούς τύπους πυραυλικών συστημάτων, με εμβέλεια που φτάνει έως και τα 2.000 χιλιόμετρα, ικανά να πλήξουν στόχους στο Ισραήλ αλλά και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

{https://x.com/Globalsurv/status/2019457224397979790}

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν διαχρονικά το Ιράν να αποδεχθεί περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, θεωρώντας το βασικό παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η ιρανική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι οι επικείμενες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν στο σουλτανάτο του Ομάν, θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό της πρόγραμμα. Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε συζήτηση που αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους ή, γενικότερα, τις αμυντικές της δυνατότητες.