«Σε τρία χρόνια, ο Τραμπ είναι πιθανό, όπως είπε, να εγκαταλείψει το Οβάλ Γραφείο. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος;» αναρωτήθηκε ο Βανς.

Ο Τζ. Ντ. Βανς παραχώρησε συνέντευξη στη Daily Mail και αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμμονή με το Ιράν.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στην Daily Mail, ότι ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι το Ιράν είναι ικανό να παράγει πυρηνική βόμβα, αλλά φοβάται ότι ο αγιατολάχ θα μπορούσε να αποκτήσει την τεχνολογία μόλις εκείνος αποχωρήσει από το αξίωμα. Αλλά και γι αυτό έχει λύση.

Ο Τραμπ προειδοποίησε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν την Τετάρτη ότι θα πρέπει να είναι «πολύ ανήσυχος» εν μέσω αναφορών ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα είχαν προσκρούσει σε αδιέξοδο (στη συνε΄χεια όμως ορίστηκε συνάντηση στο Ομάν την Παρασκευή).

«Αυτό για το οποίο είμαι αρκετά σίγουρος είναι ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να αναπτύξει πυρηνικά όπλα υπό την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε ο Vance στην Daily Mail. «Κάναμε πολλή ζημιά στο πρόγραμμά τους», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Επιχείρηση Midnight Hammer, η οποία κατέστρεψε τις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου τον Ιούνιο.

Ο Βανς στη συνέχεια υπονόησε ότι ο πραγματικός φόβος του Τραμπ είναι ότι θα τον διαδεχθεί ένας «τρελός» στο Οβάλ Γραφείο και θα κατευνάσει το Ισλαμικό Καθεστώς, το οποίο είναι αποφασισμένο να καταστρέψει το Ισραήλ και είναι βαθιά εχθρικό προς τους συμμάχους του στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι πάντα πρόεδρος, σωστά; Συνταγματικά, έχει άλλα μερικά χρόνια. Ίσως αλλάξουμε το Σύνταγμα», αστειεύτηκε ο Βανς.

«Αλλά ουσιαστικά, σε τρία χρόνια, ο πρόεδρος είναι πιθανό, όπως είπε, να εγκαταλείψει το Οβάλ Γραφείο. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος; Ίσως να έχουμε έναν τρελό εκεί μέσα που δεν τον νοιάζει να έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα». Πρόσθεσε ακόμα πως ο Τραμπ θέλει «να δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη κατάσταση που θα διασφαλίζει και θα επιβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Η Daily Mail πίεσε τον Βανς για το πώς συνδυάζει την εκστρατεία του κατά της αλλαγής καθεστώτος στη Μέση Ανατολή με την κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να ανατρέψει ένα από τα πιο εδραιωμένα καθεστώτα της περιοχής, μετά και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, θα ήταν προφανώς προς το συμφέρον της Αμερικής αν είχαμε να κάνουμε με ένα ορθολογικό καθεστώς στο Ιράν και όχι με μια ομάδα θρησκευτικών φανατικών», απάντησε ο Βανς. «Αυτό είναι προφανώς αλήθεια» είπε και δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν θα προσπαθήσει να ανατρέψει τον αγιατολάχ εάν το Ιράν τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Ο κύριος στόχος του Προέδρου στο Ιράν δεν είναι αυτό ή εκείνο το καθεστώς. Είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Βανς στην Daily Mail.

«Σε αυτό ήταν πάντα κάθετος. Ήταν επικεντρωμένος σε αυτό κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2015 και του 2016. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και αυτό ακριβώς είναι που έχει αναφέρει ο πρόεδρος» είπε.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους στο Ομάν την Παρασκευή για συνομιλίες για τα πυρηνικά. Η ανακοίνωση έγινε μετά από αναφορές ότι οι διπλωματικές συζητήσεις βρήκαν εμπόδια από την Τεχεράνη λόγω αιτημάτων για αλλαγή στην τοποθεσία και το περιεχόμενο της συνάντησης.

Με πληροφορίες της Daily Mail