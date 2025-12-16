Το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο υποδέχεται την τεχνολογία eyeRadar για την υποστήριξη της διαφοροποιημένης μάθησης.

Το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο (Interactive European School) ανακοινώνει τη στρατηγική του συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του eyeRadar, με στόχο την ενσωμάτωση της πρωτοποριακής τεχνολογίας αξιολόγησης ανάγνωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στις 11 και 12 Δεκεμβρίου, η επιστημονική ομάδα της eyeRadar, αποτελούμενη από τους Βασίλη Ανδρεαδάκη, Βασίλη Σελίμη, Ιωάννη Ασλανίδη και Ευριπίδη Συκάκη, επισκέφθηκε το σχολείο για την πιλοτική εφαρμογή του καινοτόμου συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης δυσλεξίας και αναγνωστικών δυσκολιών.

Η Τεχνολογία eyeRadar

Το eyeRadar αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση της ανάγνωσης, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία οφθαλμικής ιχνηλάτησης (eye-tracking) και τεχνητή νοημοσύνη. Αναλύει περισσότερες από 25 μετρήσιμες παραμέτρους οφθαλμικών και γνωστικών διαδικασιών, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο διαβάζει κάθε παιδί.

Το σύστημα eyeRadar είναι προϊόν πολυετούς επιστημονικής έρευνας και διαθέτει:

Πιστοποίηση CE

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια: Harvard University, Cardiff Metropolitan University, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποστήριξη της Διαφοροποιημένης Μάθησης

Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη δέσμευση του Διαδραστικού Ευρωπαϊκού Σχολείου στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, όπου η εκπαίδευση προσαρμόζεται στο μοναδικό προφίλ κάθε μαθητή. Κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο τα μάτια και ο εγκέφαλος συνεργάζονται κατά την ανάγνωση, το σχολείο μπορεί να σχεδιάσει εξατομικευμένες μαθησιακές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα δυνατά σημεία και τις προκλήσεις κάθε παιδιού.

Για τους μαθητές: στοχευμένη υποστήριξη, βελτιωμένη αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση, και αυξημένη αυτοπεποίθηση στη μαθησιακή διαδικασία.

Για τις οικογένειες: σαφήνεια, έγκαιρη ενημέρωση και τεκμηριωμένη καθοδήγηση βασισμένη σε αντικειμενικά δεδομένα.

Με βάση την επιτυχία αυτής της πιλοτικής συνεργασίας, το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο ανακοινώνει ότι κατά το επόμενο σχολικό έτος, το eyeRadar θα εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις ως βασικό εργαλείο διαφοροποιημένης μάθησης, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή του στην εξατομικευμένη, τεκμηριωμένη εκπαίδευση.

Σχετικά με το eyeRadar

Το eyeRadar αναπτύχθηκε από διεπιστημονική ομάδα Ελλήνων ερευνητών με ειδίκευση στην οφθαλμική φυσιολογία, εκπαιδευτική ψυχολογία, μηχανική μάθηση και υπολογιστική γλωσσολογία. Αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία παγκοσμίως για την έγκαιρη ανίχνευση και στοχευμένη παρέμβαση σε αναγνωστικές δυσκολίες.

Σχετικά με το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο

Το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο (Interactive European School) είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Αθηναική Ριβιέρα, με δέσμευση στην καινοτομία, τη διαφοροποιημένη μάθηση και την εξατομικευμένη υποστήριξη κάθε μαθητή.