Αποκαλυπτική αποδείχτηκε για άλλη μια φορά στο δικαστήριο η δημοσιογραφική έρευνα στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Και οι δυο καταθέτοντας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ξετύλιξαν το κουβάρι των τηλεφωνικών υποκλοπών με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν από την ερευνα την οποία διενήργησαν.

Ο Κώστας Βαξεβανης μίλησε για κοινό βραχίονα ΕΥΠ και Predator, καθώς οι στόχοι τους πολλές φορές είναι ίδιοι, κοινοί. Στην κατάθεση του ο δημοσιογράφος τονισε οτι «δεν μπορούσε η ΕΥΠ να τους παρακολουθεί επ' αόριστο διάστημα...Υπήρχε ένα χρονικό πλαίσιο. Έρχεται το Predator τότε και παίρνει με ποιους μιλάει π.χ. ο Ανδρουλάκης και Βαξεβάνης και στέλνει σε αυτούς».

Σύμφωνα με τον Κ.Βαξεβάνη, «βρισκόμαστε σε ένα βραχίονα ΕΥΠ και predator, όλο αυτό ήταν υπό την ομπρέλα του Μαξίμου».

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο αντικείμενο των παρακολουθήσεων.

«Έχουμε γυναίκες και ερωμένες, το δεξί χέρι μεγάλων επιχειρηματιών που έπρεπε να παρακολουθούνται», ειπε κι εξήγησε: «Γιατί στήθηκε όλο αυτό; Γιατί οδήγήσε σε εκβιασμούς. Όλο το σύστημα βρίσκεται κάτω από εκβιασμούς από το Predator. Όταν εγω έχω δει βίντεο με υπουργό σε στιγμές, που δεν είναι ουτε δημόσιες ουτε ιδιωτικές, γιατί αυτός μένει στην Κυβέρνηση; Ο κ. Χατζηγάκης παρακολουθείται από την ΕΥΠ, αλλά, ουτε εκείνος ζητάει να μάθει τι έχει γίνει, ουτε ο διοικητής της ΕΥΠ εξηγεί, ούτε ο Πρωθυπουργός χτυπάει το χέρι στο τραπέζι να πει θα αλλάξουν όλα».

Ο Κώστας Βαξεβάνης ξεκίνησε, οπως είπε,να ασχολείται με την υπόθεση, από το 2019.

«Η έρευνα ξεκινάει το 2019 χωρίς να γνωρίζουμε ότι ακουμπάμε predator. Στην Κύπρο γίνεται σύλληψη παραγόντων ισραηλινών, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο κατηγορούμενος Ντίλιαν, που μπορούσαν να κατεβάζουν προσωπικά δεδομένα μέσω wifi. Καταλήγει σε πρόστιμο 1 εκατομμύριο και κάποιες ποινές αλλά, τελικά, αφήνονται ελεύθεροι και σβήνεται και το πρόστιμο. Προκύπτει ότι μεταβαίνουν στην Ελλάδα, επιχειρηματικά και κατασκόπευτικά».

Ο κ. Βαξεβάνης εξήγησε ότι η εταιρία ήρθε στην Ελλάδα το 2020. «Μαθαίνουμε ότι στόχος είναι ο Ανδρουλάκης και ο Κουκάκης. Αρχίζουμε να ψάχνουμε την υπόθεση. Λάβαμε γνώση των αποτελεσμάτων του Citizen lap. Αρχίσαμε να ψάχνουμε τι είναι αυτή η εταιρεία», είπε ο μάρτυρας καταθέτοντας στο δικαστήριο.

Τα πρώτα αποτελέσματα της δημοσιογραφικής έρευνας ηταν σοκαριστικά για τον Κ.Βαξεβανη. «Εκεί αρχίζει μία σοκαριστική αποκάλυψη που οδηγεί σε ανοικτή επιχείρηση κατασκοπίας της χώρας. Εργαζόμενοι είναι έξι ισραηλινοί δεν είναι τυχαία πρόσωπα, ανήκουν στις ομάδες κατασκοπίες του ιρσαηλινού στρατού. Ακολουθούν άλλα δώδεκα πρόσωπα Έλληνες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τυχαίοι, την προηγούμενη δεκαετία υπήρξε ένα δίκτυο από το Ιρσαήλ που αφορούσε την ηλεκτρονική κατασκοπία. Έχουν φτιάξει εταιρίες, προσλαβάνονται από Κυβερνήσεις και αυτά είναι σε χρήση απο τις μυστικές υπηρεσίες Ισραήλ. Αυτοί στήνουν ένα δίκτυο που δρα μέσω Intellexa. Δεν μπορεί μία εταιρία να έρθει στην Ελλάδα με εργαζόμενους ανώτερα στελέχη μυστικών υπηρεσιών και να μην βαρέσει το αλαρμ. Δεν μπορεί να έρθει μία τέτοια εταιρεία να στήσει το λογισμικό και να πούμε ότι είναι η δραστηριότητα μίας εταιρείας και κάποιων προσώπων».

Ο Κώστας Βαξενάνης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη στάση που τηρήσαμε κάποια από τα θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. «Αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνταν υπουργοί, αρχηγοί ΓΕΣ, δικαστές, είδε κανείς να κάνει κάποιους αυτούς μία μήνυση; Έχουμε τον κ. Μπαρδάκη, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχουμε τον αργηγό ΓΕΘΕΑ, δεν έχουν κάνει μήνυση.Αυτό αποδεικνύει μία συναλλαγή, του κράτους και των θυμάτων του Predator».

Ο δημοσιογράφος κατέθεσε στο δικαστήριο πως «πηγη» του ήταν μέσα από την ΕΥΠ.

«Πολλοί στόχοι είναι κοινοί. Όταν μετά τη δημοσίευση ονομάτων, δημοσίευσα και συνομιλίες, τα χαρτιά που πήρα εγώ είχαν προέλευση ΕΥΠ, οι πληροφορίες και όλα τα στοιχεία που μου ήρθαν από την ΕΥΠ», τόνισε ο Κώστας Βαξεβάνης

Πρόεδρος: Δεν είναι από νόμιμες επισυνδέσεις;

Μάρτυρας: Όχι είναι από την ΕΥΠ.

Πρόεδρος: Από που τα έχετε όλα αυτά;

Μάρτυρας: Από την ΕΥΠ. Η ΕΥΠ μου έδωσε λίστα Predator.

Ο Κώστας Βαξεβάνης είπε οτι είχε συνομηλία με τον Κώστα Χατζηγάκη για την υπόθεση.

«Είχα απευθείας επαφές με Χατζηγάκη, αρχηγούς ΓΕΣ, με τον Χατζηγάκη μιλούσαμε επί 40 λεπτά και επαλήθευε περιεχόμενο συνομιλιών. Υπήρξαν τρεις-τέσσερις γραμμές επαλήθευσης. Όταν επαλήθευσα προχώρησα στη σταδιακή δημοσίευση της λίστας. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με το εταιρικό. εγώ ασχολήθηκα με το δίκτυο κατασκοπείας, συνδεδεμένο με την ΕΥΠ και το Predator, το οποίο αποτελεί απειλή για εθνική ασφάλεια. Οι άνθρωποι που κατέχουν τα τηλέφωνα, μιλάμε για την ασφάλεια της χώρας, μιλάμε και για άλλα πράγματα όμως, όπως θα αγοράσουν με μαύρο χρήμα διαμέρισμα, αυτό όταν το ξέρει αυτός που παρακολουθεί, εκβιάζει».