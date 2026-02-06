Η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν την έκδοση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ, όπως σταθερά κρυπτονομίσματα, tokenised deposits και ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να συζητήσουν στις 16 Φεβρουαρίου ένα πακέτο οκτώ βασικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του ευρώ και της οικονομικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδε το Reuters. Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωοικονομικών εντάσεων, αβεβαιότητας γύρω από τον ρόλο του δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου και ταχύτατων εξελίξεων στις τεχνολογίες πληρωμών.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι, καθώς το παγκόσμιο νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα κινδυνεύει να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως εργαλείο άσκησης πίεσης, η ΕΕ οφείλει να κινηθεί αποφασιστικά για να ενισχύσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική της αυτονομία και την ικανότητά της να προωθεί τα στρατηγικά της συμφέροντα.

Το ευρώ, που χρησιμοποιείται από 21 από τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης, αποτελεί σήμερα το δεύτερο σημαντικότερο αποθεματικό νόμισμα παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% των διεθνών συναλλαγματικών αποθεμάτων, έναντι περίπου 60% του δολαρίου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μια ισχυρότερη διεθνής θέση του ευρώ θα ενίσχυε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα βελτίωνε τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές σχέσεις της ΕΕ και θα καθιστούσε πιο αποτελεσματική την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, ενώ παράλληλα θα μείωνε το κόστος χρηματοδότησης και την έκθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε συναλλαγματικούς κινδύνους.

Η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν την έκδοση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ, όπως σταθερά κρυπτονομίσματα, tokenised deposits και ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας. Σήμερα, τα σταθερά κρυπτονομίσματα σε ευρώ αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας αγοράς, η οποία κυριαρχείται από περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια, δημιουργώντας τον κίνδυνο εκροής κεφαλαίων από την Ευρώπη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, το έγγραφο προτείνει την εμβάθυνση της αγοράς χρέους σε ευρώ μέσω της έκδοσης περισσότερου κοινού χρέους της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έργων με σαφή προστιθέμενη αξία, καθώς και την ενθάρρυνση χωρών και εταιρειών εκτός Ευρωζώνης να εκδίδουν ομόλογα σε ευρώ. Αν και οι αγορές εμφανίζονται θετικές σε περισσότερες εκδόσεις κοινού ευρωπαϊκού χρέους, ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία και άλλα κράτη της βόρειας Ευρώπης, διατηρούν επιφυλάξεις. Σήμερα, περίπου 1 τρισ. ευρώ κοινού χρέους της ΕΕ κυκλοφορεί στις αγορές, έναντι περίπου 27 τρισ. δολαρίων αμερικανικού χρέους, γεγονός που περιορίζει τη ρευστότητα και την ελκυστικότητά του για μεγάλους επενδυτές.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι ο διεθνής ρόλος του ευρώ θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει περισσότερες διμερείς συμφωνίες παροχής ρευστότητας σε τρίτες χώρες, πρωτοβουλία πάνω στην οποία, σύμφωνα με πηγές, εργάζεται ήδη η ΕΚΤ. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι θα παρουσιάσει στους ηγέτες της ΕΕ μια λίστα κρίσιμων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρώπης.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση της χρήσης του ευρώ στο διεθνές εμπόριο, με την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας και δανείων σε τρίτες χώρες σε ευρώ και με την τιμολόγηση στρατηγικών εμπορευμάτων και εξοπλισμού –όπως ενέργεια, πρώτες ύλες και αμυντικός εξοπλισμός– στο ευρωπαϊκό νόμισμα. Η ΕΕ καλείται ακόμη να αναπτύξει το δικό της σύστημα πληρωμών, μειώνοντας την εξάρτηση από τις Visa και Mastercard που κυριαρχούν σήμερα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Το έγγραφο υπογραμμίζει την ανάγκη άρσης των εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις εντός της Ένωσης, μέσω της δημιουργίας ενός πιο εναρμονισμένου νομικού, φορολογικού και εργατικού πλαισίου, καθώς και της επιτάχυνσης της ελεύθερης ροής κεφαλαίων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εναρμόνιση των κανόνων θα μπορούσε να κατευθύνει έως και 10 τρισ. ευρώ αποταμιεύσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς σε πιο παραγωγικές επενδύσεις, ενισχύοντας την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Τέλος, προτείνεται η αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του ταμείου διάσωσης της Ευρωζώνης ύψους 500 δισ. ευρώ, σε θεσμικό όργανο της ΕΕ, με διευρυμένες αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης όλων των εκδόσεων κοινού ευρωπαϊκού χρέους.