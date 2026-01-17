Οι υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης για το 2026, με βάση τις συστάσεις της Κομισιόν.

Με γεμάτη ατζέντα και αποφάσεις που θεωρούνται κρίσιμες για τον μελλοντικό προσανατολισμό της Ευρωζώνης συνεδριάζει τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες το Eurogroup, σε μια συνεδρίαση με έντονο πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Η συνάντηση σηματοδοτεί και το ντεμπούτο του Κυριάκος Πιερρακάκης στη θέση του προέδρου του οργάνου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές οικονομίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και την ανάγκη για νέες επενδύσεις.

Την Ελλάδα στο Eurogroup θα εκπροσωπεί πλέον ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ενώ μία ημέρα αργότερα, στη συνεδρίαση του Ecofin, η χώρα θα εκπροσωπηθεί από τον ίδιο τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για επενδύσεις σε άμυνα και ανταγωνιστικότητα, η ολοκλήρωση των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η ενίσχυση των επενδύσεων στην καινοτομία, την καθαρή ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, μαζί με την προώθηση του ψηφιακού ευρώ.

Το πολιτικά βαρύτερο θέμα της συνεδρίασης αφορά την επιλογή νέου αντιπροέδρου της ΕΚΤ, καθώς στα τέλη Μαΐου ολοκληρώνεται η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος. Στο τραπέζι θα τεθούν έξι υποψηφιότητες, με τον τελικό υποψήφιο να απαιτεί τη στήριξη τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες της Ευρωζώνης.

Σημαντικό μέρος της ατζέντας καταλαμβάνει τέλος και ο απολογισμός του έργου του G7, με τη γαλλική προεδρία να παρουσιάζει τις προτεραιότητες για το 2026.

Η σύνθεση της συνεδρίασης της Δευτέρας είναι διευρυμένη, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχει και η Βουλγαρία, μετά την ένταξή της ως 21ο μέλος στη ζώνη του ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρουσιάσουν την πορεία της μετάβασης και τον βαθμό ετοιμότητας της χώρας για την πλήρη υιοθέτηση του κοινού νομίσματος.