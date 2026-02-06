Ο Μαροκινός ζήτησε και έλαβε προθεσμία 24 ωρών για απολογία.

Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου έλαβε σήμερα ο Μαροκινός, ο οποίος έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος της περασμένης Τρίτης ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία.

Η απολογία έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 18:00. Οι δικηγόροι του Δημήτρης Χούλης και Αλέξανδρος Γεωργούλης, τονίζουν ότι ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μία διαδικασία ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες. «Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία» σημειώνουν.

