Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη δικογραφία, στο πλαίσιο της οποίας μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά δεκαπέντε άτομα για επιδοτήσεις που φέρονται να χορηγήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο από τους 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι απολογηθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν την περίοδο 2019-2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, φέρονται να ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους, ότι ελαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως.

Συνολικά 15 άτομα έχουν συλληφθεί για τις επιδοτήσεις που δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση αποδιδουν σε έναν αγροτοσυνδικαλιστή, ενώ σημαντικό ρόλο φέρεται να έχει κι ένας λογιστής με τη σύζυγό του.

Παράλληλα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, με ανακριτή και εισαγγελέα να επιβάλλουν στην οποια επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσια 60.000 ευρώ.

«Είχα δώσει στο γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα» τόνισε.