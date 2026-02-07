Τι λένε οι γείτονες του εξαφανισμένου γιατρού δύο μήνες μετά την εξαφάνισή του.

Μία ημέρα μετά το πρώτο «Τούνελ» της χρονιάς, όπου νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για την υπόθεση του Αλέξιου Τσικόπουλου, του 33χρονου γιατρού που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, στην Κρήτη ο φίλος του από τη Σουηδία έγινε αποδέκτης πληροφοριών που προκαλούν ανατριχίλα και γεννούν νέα, βασανιστικά ερωτήματα.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος: «Το Σάββατο έλαβα μια ειδοποίηση στο κινητό μου ότι ο Αλέξης άρχισε να χρησιμοποιεί τα Threads. Παρά το σοκ μου, πρόλαβα να κάνω στιγμιότυπο οθόνης και σας έστειλα τη φωτογραφία. Μπαίνοντας στο προφίλ του, έδειχνε ότι ήταν ενεργός μόλις δέκα λεπτά πριν. Όλο αυτό με αναστάτωσε βαθιά. Υπάρχει κάποιος που μπαίνει στους λογαριασμούς του; Και αν ναι, γιατί; Για να σβήσει στοιχεία; Τι ακριβώς συμβαίνει; Γι’ αυτό και σας τα έστειλα αμέσως. Αν κάποιος χρησιμοποιεί το προφίλ του ή αν, απίστευτο όσο κι αν ακούγεται, είναι ο ίδιος, τότε μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως έχει πρόσβαση η αστυνομία; Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν μπορεί να διαπιστώσει τι συμβαίνει; Μετά από όλα αυτά, το μυαλό μου πηγαίνει όλο και περισσότερο στο κακό σενάριο. Ότι κάποιος του έχει κάνει κακό. Που ακριβώς πήγε; Μήπως βάλανε εκεί το αυτοκίνητο σκοπίμως για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο;»

Ένα σενάριο που ξεκίνησε ως απλή υποψία, μετά από μια κίνηση που παρατήρησε φίλος του αγνοούμενου γιατρού Αλέξιου Τσικόπουλου, φαίνεται πλέον να αποκτά πραγματική διάσταση. Και δεύτερο άτομο, συνάδελφός του αυτή τη φορά, επιβεβαίωσε στο «Τούνελ» πως έλαβε ειδοποίηση στο κινητό της, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης ενεργοποίησε την εφαρμογή Threads.

«Μου ήρθε ειδοποίηση στο Instagram και στο Facebook, καθώς το Threads συνδέεται μέσω αυτών, ότι ο Αλέξης ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί. Είναι σαν κάποιος να μπήκε στον λογαριασμό του και να το ενεργοποίησε. Το συζήτησα και με μία ακόμη φίλη μας, που ήμασταν και οι τρεις μαζί στο νοσοκομείο ως συνειδικευόμενοι. Παραξενεύτηκε κι εκείνη. Όταν δουλεύεις με κάποιον σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε χειρουργική ειδικότητα, δένεσαι. Γίνεσαι οικογένεια. Περάσαμε αμέτρητες ώρες μαζί. Αναρωτηθήκαμε με την άλλη κοπέλα μήπως κάποιος άνοιξε το κινητό του· αλλά και πάλι, πώς βρέθηκε κατευθείαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να εξαφανιστεί χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, ιδιαίτερα αφότου έμαθα από την οικογένειά του ότι είχε χαθεί ξανά στο παρελθόν, έστω και για λίγες ώρες. Κάτι τέτοιο δεν το γνώριζα. Όσα ακούγονται τώρα δεν τα ήξερε κανείς μας, ούτε ακόμη και άτομα που ήταν πιο κοντά του… Για όλα τον θεωρώ ικανό. Ακόμη και για αυτό».

Τι λένε οι γείτονες του αγνοούμενου γιατρού δύο μήνες μετά την εξαφάνισή του

Το «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε στη γειτονιά του αγνοούμενου γιατρού στο Ηράκλειο. Εκεί όπου η καθημερινότητα συνεχίζεται, αλλά το κενό της απουσίας του παραμένει. Οι γείτονες μιλούν και τα λόγια τους φωτίζουν πλευρές ενός ανθρώπου που χάθηκε ξαφνικά, χωρίς να αφήσει ίχνη. «Στα μέσα Οκτώβρη αρρώστησε ο μικρός μου γιος και αναγκαστήκαμε να πάμε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου μας είπαν ότι πρέπει να τον δει ωτορινολαρυγγολόγος. Ο Αλέξης Τσικόπουλος είδε το παιδί. Το εξέτασε λεπτομερώς, ασχολήθηκε πολλή ώρα μαζί του και μείναμε πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος. Πάντα μόνος του, δεν έβλεπα ποτέ να έχει κάποιον μαζί του. Δεν χαιρετούσε, προχωρούσε, έμπαινε μέσα στο σπίτι του και έφευγε».

Η ίδια γειτόνισσα έδειξε στην κάμερα και το σημείο όπου συνήθιζε να παρκάρει το αυτοκίνητό του. «Συνήθιζε να παρκάρει στο ίδιο σημείο, πάντα από την δεξιά πλευρά. Δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει εξαφανιστεί». Το αυτοκίνητό του, ωστόσο, παραμένει εκεί. Μετά τον εντοπισμό του στο χωριό Φρες, όπου βρέθηκε παρατημένο και την απομάκρυνσή του από εκεί, η οικογένειά του το στάθμευσε ξανά στο ίδιο σημείο όπου το άφηνε και ο ίδιος, κοντά στο σπίτι του. Σαν να μην έφυγε ποτέ…

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το «Τούνελ», άλλη γειτόνισσα του αγνοούμενου γιατρού περιγράφει έναν άνθρωπο ήρεμο, μοναχικό, αλλά δραστήριο. «Χάσαμε τον Αλέξη από δω ξαφνικά, δεν θεωρώ ότι ήταν και άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κακό στον εαυτό του. Πήγαινε στο γυμναστήριο του κάθε απόγευμα, όλο το καλοκαίρι πήγαινε στη θάλασσα, ήταν λίγο μοναχικός αλλά έκανε πράγματα για τον εαυτό του. Στην αρχή που ήρθε στη γειτονιά ερχόταν μία κοπέλα για ένα διάστημα και τον επισκεπτόταν. Στη συνέχεια δεν ξανά είδαμε κάποιο άτομο. Την ημέρα της εξαφάνισης του εγώ το μόνο που εντόπισα όπως έστριβα στο στενό ήταν ότι έλειπε το αυτοκίνητό του. Δεν είναι όπως τον δείχνουν στις φωτογραφίες είχε αρκετά κιλά παραπάνω και το πρόσωπο του ήταν στρογγυλό. Φαινόταν ότι περνούσε πολύ ωραία εδώ στην περιοχή, τώρα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο επειδή άλλαξε και τμήμα, δεν ξέρουμε τι συνέβαινε. Τελείωσε την χειρουργική και στη συνέχεια πήγε στην ΩΡΛ. Τον είχαν ξανά χάσει άλλη μία φορά μπορεί να ήταν πέρυσι για μια – δύο ημέρες αλλά τον βρήκαν εύκολα. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, δεν είχε πάει πάλι στην εφημερία του, αλλά τελικά τον βρήκαν».

