Ενδοσυνεδριακά, η τιμή του υποχώρησε έως και τα 86.865 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 2%.

Σημαντικές πιέσεις δέχεται η αγορά των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να καταγράφει νέα πτώση και να κινείται ξεκάθαρα σε πτωτική τροχιά. Η τιμή του μεγαλύτερου ψηφιακού νομίσματος διαμορφώθηκε στα 86.369,94 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 2.284,63 δολαρίων ή 2,58% σε σύγκριση με το προηγούμενο επίπεδο.

Η πτώση επιταχύνθηκε τη Δευτέρα, όταν το Bitcoin υποχώρησε αιφνιδιαστικά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 87.000 δολαρίων, προκαλώντας την εκκαθάριση σχεδόν 200 εκατ. δολαρίων σε long θέσεις μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με στοιχεία των CoinGecko και Coinglass. Ενδοσυνεδριακά, η τιμή του υποχώρησε έως και τα 86.865 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 2%. Αρνητικό είναι το κλίμα και στα υπόλοιπα μεγάλα κρυπτονομίσματα, με το Ethereum να σημειώνει πτώση 2% κοντά στα 3.000 δολάρια, ενώ ισχυρότερες απώλειες άνω του 2,5% καταγράφουν τα Solana, XRP και Cardano.

Η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει εύθραυστη μετά το παρατεταμένο ξεπούλημα των τελευταίων εβδομάδων, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν περίπου 19 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις εξαϋλώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες. Το κύμα ρευστοποιήσεων σημειώθηκε λίγο μετά το ιστορικό υψηλό του Bitcoin στις 126.251 δολάρια. Τον Νοέμβριο, το κρυπτονόμισμα απώλεσε συνολικά το 16,7% της αξίας του, αν και η πρόσκαιρη αποκλιμάκωση των πιέσεων την περασμένη εβδομάδα του επέτρεψε να ανακτήσει μέρος των απωλειών, ξεπερνώντας εκ νέου το επίπεδο των 90.000 δολαρίων, προτού επανέλθουν οι πιέσεις.