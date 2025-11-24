Το Bitcoin έχει πλέον διαγράψει όλα τα κέρδη του από την αρχή του έτους και εμφανίζει απώλειες 8%.

Το Bitcoin ξεκίνησε τη συνεδρίαση της Δευτέρας με έντονες απώλειες, κινούμενο στα 87.239 δολάρια και υποχωρώντας κατά 244,52 δολάρια, σε συνέχεια της πτωτικής πορείας των τελευταίων ημερών.

Η απότομη αυτή διόρθωση ακολουθεί την εντυπωσιακή άνοδο του κρυπτονομίσματος φέτος, η οποία το οδήγησε σε ιστορικό υψηλό άνω των 120.000 δολαρίων τον Οκτώβριο, ενισχυόμενο από θετικές ρυθμιστικές εξελίξεις για την αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων διεθνώς.

Παρά τη μέχρι πρότινος ανοδική δυναμική, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη βίαιη πτώση του περασμένου μήνα. Οι μαζικές πωλήσεις υπό πανικό και η έλλειψη ρευστότητας έχουν οδηγήσει σε έντονες διακυμάνσεις και σε κλίμα αβεβαιότητας. «Η αγορά αισθάνεται λίγο αποσυντονισμένη, λίγο κατακερματισμένη, από τότε που είχαμε αυτό το sell-off», σημείωσε ο Σίκαμορ.

Το Bitcoin έχει πλέον διαγράψει όλα τα κέρδη του από την αρχή του έτους και εμφανίζει απώλειες 8%, ενώ το Ether καταγράφει πτώση σχεδόν 16%. Το βίαιο sell-off δεν περιορίστηκε στα ίδια τα κρυπτονομίσματα, αλλά επηρέασε και τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η Strategy, κάποτε χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρικής συσσώρευσης Bitcoin, βλέπει τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 11% στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους, ενώ η ιαπωνική Metaplanet έχει χάσει περίπου 80% από τα υψηλά του Ιουνίου.