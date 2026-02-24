Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο κατέγραψε χαμηλό στα 62.964,64 δολάρια στο άνοιγμα των συναλλαγων.

Το Bitcoin συνεχίζει την πτωτική του πορεία και την Τρίτη, καταγράφοντας απώλειες άνω του 5% και υποχωρώντας ενδοσυνεδριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 63.000 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές επηρεάζονται από τις κλιμακούμενες εμπορικές εντάσεις και τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο κατέγραψε χαμηλό στα 62.964,64 δολάρια στο άνοιγμα των συναλλαγων, δεχόμενο πιέσεις στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστροφής προς τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με αναλυτές, η πτώση δεν συνδέεται με κάποιον ειδικό παράγοντα της αγοράς κρυπτονομισμάτων, αλλά αντανακλά μια γενικότερη μεταβολή του επενδυτικού κλίματος.

Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι θα αποφασίσει εντός περίπου δέκα ημερών εάν θα προχωρήσει σε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, εν μέσω της αντίστασης της Τεχεράνης σε νέα πυρηνική συμφωνία. Έκτοτε, οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί, με την Ουάσινγκτον να συνεχίζει την ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή.

Το Bitcoin βρίσκεται σε έντονη καθοδική τροχιά από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν είχε ξεπεράσει τα 125.000 δολάρια. Από τότε, η πτώση συνεχίστηκε και μέσα στο νέο έτος, με το κρυπτονόμισμα να καταγράφει απώλειες 27% από τις αρχές του έτους και να έχει χάσει περίπου το 50% της αξίας του σε σχέση με τα υψηλά του Οκτωβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, σημείωσε απώλειες άνω του 1%, διαπραγματευόμενο στα 1.831,52 δολάρια.