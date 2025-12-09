Η βασική διαφωνία επικεντρώνεται στο κατά πόσο ο τετραετής κύκλος halving του Bitcoin εξακολουθεί να καθορίζει την αγορά.

Το Bitcoin υποχωρεί σήμερα στα 89.948 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,75%, καθώς η αγορά παραμένει διχασμένη για την πορεία του έως το 2026. Μετά το ρεκόρ των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο και τη μετέπειτα διόρθωση σχεδόν 30%, το Bitcoin κινείται γύρω από τα 90.000 δολάρια, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν δύο βασικούς καταλύτες: το επερχόμενο halving και τις εισροές στα spot Bitcoin ETF.

Οι αναλυτές εμφανίζονται μοιρασμένοι. Το συντηρητικό στρατόπεδο προβλέπει ότι το Bitcoin μπορεί να κινηθεί μεταξύ 150.000 και 200.000 δολαρίων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει τη στήριξη των 102.000 δολαρίων και πως το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό. Σύμφωνα με τη θεωρία Elliott Wave, ένα από τα σενάρια ανεβάζει την τιμή έως τις 200.000 δολάρες μέχρι τα μέσα του 2026, εφόσον οι εισροές στα ETF παραμείνουν ισχυρές και δεν επικρατήσει κερδοσκοπική υπερθέρμανση.

Στον αντίποδα, οι αισιόδοξοι αναλυτές - με τη Fundstrat να ηγείται - προβλέπουν ότι τα spot Bitcoin ETF θα λειτουργήσουν ως καταλύτης που μπορεί να ωθήσει την τιμή στις 250.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026. Ο Τομ Λι υποστηρίζει ότι η θεσμική πρόσβαση στο Bitcoin, μέσω ρυθμιζόμενων προϊόντων, θα μπορούσε να δημιουργήσει εκρηκτική ζήτηση σε μια αγορά με περιορισμένη προσφορά. Σε ακόμη πιο τολμηρά μοντέλα, προβλέπονται τιμές έως 300.000 ή και 500.000 δολάρια, αν η παγκόσμια ρευστότητα παραμείνει άφθονη.

Η βασική διαφωνία επικεντρώνεται στο κατά πόσο ο τετραετής κύκλος halving του Bitcoin εξακολουθεί να καθορίζει την αγορά. Κάποιοι θεωρούν ότι η νομισματική πολιτική και η παγκόσμια ρευστότητα έχουν μεγαλύτερη επίδραση πλέον, ενώ οι πιο επιφυλακτικοί προειδοποιούν ότι μια αναζωπύρωση του πληθωρισμού θα μπορούσε να αντιστρέψει τη δυναμική.

Η JPMorgan προβλέπει άνοδο έως 84% μέσα στους επόμενους 12 μήνες, βασιζόμενη σε μοντέλο που συγκρίνει το Bitcoin με τον χρυσό και τοποθετεί την τιμή γύρω στα 170.000 δολάρια. Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί τις κινήσεις της Strategy, του μεγαλύτερου εταιρικού κατόχου Bitcoin, amid φήμες για πιθανές πωλήσεις. Η επικείμενη απόφαση της MSCI για πιθανό αποκλεισμό εταιρειών με μεγάλη έκθεση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα εταιρικά κεφάλαια που συνδέονται με το Bitcoin.