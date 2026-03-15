«Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο», αναφέρει.

Η Σοφία Μητσοτάκη, κόρη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, δημοσίευσε το boarding pass της πτήσης της από το Μουσκάτ του Ομάν προς την Αθήνα στις 6 Μαρτίου, προκειμένου να διαψεύσει δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στα social media.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: «Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο.

Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.

Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που αναδημοσίευσε το story της Σοφίας Μητσοτάκη και σημειωνει τα εξής: «Ένα νεαρό κορίτσι εδώ και μέρες κανιβαλίζεται μέσω διαφόρων παρακμιακών sites και με την χειρότερη μορφή συκοφαντίας, την διασπορά φημών και αμφιβολιών.

Το κορίτσι αυτό, όχι μόνον δεν χρησιμοποίησε κάποιο προνόμιο, επειδή τυγχάνει να είναι η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά αντιθέτως διασύρθηκε επειδή είναι η κόρη του.

Ολόκληρη Αρχηγός Κόμματος, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται ως η υπερασπιστής των αδυνάτων, έφτασε στο σημείο να διασπείρει μέσα στην Βουλή αυτά τα αίσχη. Μπροστά στο μίσος τους για τον Μητσοτάκη δεν σεβάστηκαν ούτε ένα απλό παιδί!

Και η ντροπή έχει χάσει πλέον το νόημά της! Ας ελπίσουμε ότι η Κοινωνία μας θα αντισταθεί σε αυτή την τοξικότητα. Σοφία μας απλά συγγνώμη από όλους μας για όλο αυτό!».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που έκανε λόγο για μίσος και τοξικότητα.

«Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε συζύγους, ούτε παιδιά. Αρκεί να διασπείρουν τα ψέματά τους».

