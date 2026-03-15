Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού.

Μια νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα απόκτησης smartphone χαμηλού κόστους μέσω των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, με τιμή έως 70 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Στόχος του μέτρου είναι να ενισχυθεί η ψηφιακή προσβασιμότητα και να διευκολυνθεί η χρήση βασικών ψηφιακών υπηρεσιών από άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην τεχνολογία.

Η παρέμβαση αφορά κυρίως άτομα με αναπηρία, τα οποία συχνά χρειάζονται συσκευές με ειδικά χαρακτηριστικά για την καθημερινή τους επικοινωνία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως οι πλατφόρμες του gov.gr ή εφαρμογές τραπεζών.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση

Η απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο σχετικό ΦΕΚ, προβλέπει ότι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον μία συσκευή smartphone με τιμή έως 70 ευρώ, η οποία θα μπορεί να αποκτηθεί από τους δικαιούχους του μέτρου.

Η ρύθμιση δεν αφορά την καταβολή χρηματικού επιδόματος στους πολίτες, αλλά τη διασφάλιση ότι θα υπάρχει διαθέσιμη στην αγορά μια συσκευή σε πολύ χαμηλή τιμή για όσους πληρούν τα κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα» που εξακολουθεί να υπάρχει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Κύριοι δικαιούχοι του μέτρου είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Η επιβεβαίωση της ιδιότητας του δικαιούχου γίνεται μέσω του Εθνικού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία.

Η ρύθμιση στοχεύει να διευκολύνει την καθημερινότητα αυτών των πολιτών, καθώς η χρήση ενός σύγχρονου smartphone είναι πλέον απαραίτητη για πλήθος δραστηριοτήτων, από την επικοινωνία και την πρόσβαση σε πληροφορίες έως την εξυπηρέτηση από δημόσιες υπηρεσίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η πολιτική αυτή συνδέεται και με ευρύτερες πρωτοβουλίες για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και τη διεύρυνση της ψηφιακής συμμετοχής στην κοινωνία.

Οι προδιαγραφές των συσκευών

Τα smartphones που θα διατίθενται στο πλαίσιο της ρύθμισης πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η υποστήριξη λειτουργιών που διευκολύνουν άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής, όπως αναγνώστης οθόνης, ενισχυμένος ήχος, οπτικές ειδοποιήσεις και δυνατότητα έντονης δόνησης.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση σε απλούστερο χειρισμό της συσκευής και σε δυνατότητες που επιτρέπουν την προσαρμογή των ρυθμίσεων στις ανάγκες κάθε χρήστη.

Στόχος η μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση της ψηφιακής ένταξης. Η πρόσβαση σε ένα βασικό smartphone θεωρείται πλέον απαραίτητη για τη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή, καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες μεταφέρονται σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Με τη θέσπιση της υποχρέωσης για διάθεση συσκευών χαμηλού κόστους, το μέτρο επιχειρεί να διασφαλίσει ότι ακόμη και οι πιο ευάλωτοι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας χωρίς υψηλό οικονομικό κόστος.