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Βίντεο καταγράφουν τον ισχυρό σεισμό στην Κούβα.

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κούβα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε 114 χλμ ΒΔ της Μάντουα της Κούβας στις 14:00:28 τοπική ώρα. Το εστιακό βάθος ορίστηκε στα 33 χλμ.

Αναθεωρημένο εκδοχή μείωσε την ένταση του σεισμού στα 6,1 Ρίχτερ.

{https://x.com/RosendoChV/status/2064046865054564662}

{https://x.com/LastQuake/status/2064047433823191058}

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Προς το παρόν δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

{https://x.com/weathertrackus/status/2064047426764169433}

{https://x.com/geoshake_ai/status/2064047163110297942}