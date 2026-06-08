Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κούβα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε 114 χλμ ΒΔ της Μάντουα της Κούβας στις 14:00:28 τοπική ώρα. Το εστιακό βάθος ορίστηκε στα 33 χλμ.
Αναθεωρημένο εκδοχή μείωσε την ένταση του σεισμού στα 6,1 Ρίχτερ.
{https://x.com/RosendoChV/status/2064046865054564662}
{https://x.com/LastQuake/status/2064047433823191058}
Προς το παρόν δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
{https://x.com/weathertrackus/status/2064047426764169433}
{https://x.com/geoshake_ai/status/2064047163110297942}